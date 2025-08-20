कान में ईयरफोन लगाकर ट्रैक पर चल रहे थे दो छात्र, ट्रेन की चपेट में आकर मौत

लखनऊ में ट्रेन की चपेट में आने से दो छात्रों की मौत हो गई। हादसा बीकेटी रेलवे क्रासिंग पर मंगलवार रात हुआ। दोनों 12वीं के छात्र थे। मौके से ईयरफोन मिले हैं। आशंका है कि मोबाइल पर गाने सुनने के दौरान हादसा हुआ होगा।

यूपी की राजधानी लखनऊ में बीकेटी रेलवे क्रासिंग पर मंगलवार रात करीब 10:30 बजे ट्रेन की चपटे में आने से 12वीं के दो छात्रों की मौत हो गई। दोनों एसआर ग्लोबल स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस को मौके से इयरफोन भी मिले हैं। माना जा रहा है कि दोनों छात्र कान में इयरफोन लगाकर गाने सुन रहे थे इस कारण उन्हें ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई दी और चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी बीकेटी अमोल मुर्कुट, एसआर ग्रुप के चेयरमैन व एमएलसी पवन सिंह मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने छात्रों के परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी। परिवार में दोनों छात्रों की मौत की खबर सुनते ही कोहराम मच गया। एसीपी बीकेटी अमोल मुर्कुट के मुताबिक हादसे में मृत छात्रों की शिनाख्त 18 वर्षीय करन पटेल के रूप में हुई। करन सीतापुर हरगांव इलाके के पुखरा पुरवा के रहने वाले हैं। वहीं, दूसरा 18 वर्षीय अक्षत मौर्या निवासी बाराबंकी देवा तींथ का रहने वाला है। यहां फैजुल्लागंज में रहता था। दोनों रात में बीकेटी रेलवे क्रासिंग से चंद कदम दूर प्राचीन हनुमान मंदिर के पास रेलवे ट्रैक के किनारे टहल रहे थे। इस बीच ट्रेन आई और चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई।