यूपी में दर्दनाक हादसा, एक्सयूवी की टक्कर से ससुर-दामाद की मौत; बेटी गंभीर
यूपी के लखनऊ में कार और बुलेट बाइक की टक्कर में ससुर और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
यूपी की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में किसान पथ पर बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार एक्सयूवी कार और बुलेट बाइक की जोरदार टक्कर में ससुर और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
पुलिस के मुताबिक लोनी कटरा थाना क्षेत्र के लदई का पुरवा निवासी मुन्नीलाल (70) उनकी बेटी बबली उर्फ सीमा (35) और दामाद सुशील कुमार (40) मोहनलालगंज के गोपालखेड़ा गांव में रहते थे। तीनों बुधवार को गोसाईंगंज के सुरियामऊ गाँव अपने मामा ससुर जगदीश के यहां होली मिलने जा रहे थे। इसी दौरान सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के बुद्धुखेड़ा गांव के पास सामने से उल्टी दिशा में आ रही तेज रफ्तार एक्सयूबी कार ने बुलेट बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और सुशील व मुन्नीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल सीमा को गंभीर हालत में पीजीआई ट्रॉमा सेंटर 2 में भर्ती कराया गया है। जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
तीन घंटे जाम, पथराव के बाद लाठीचार्ज
घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किसान पथ जाम कर चालक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। समझाने के प्रयास के बावजूद भीड़ उग्र हो गई और पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को तितर-बितर किया। करीब तीन घंटे तक हाईवे जाम रहा। महिला पुलिस बल न होने के कारण हालात संभालने में भी देर हुई। पांच बजे लाठी चार्ज के बाद यातायात बहाल हो सका।
