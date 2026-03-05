यूपी में दर्दनाक हादसा, एक्सयूवी की टक्कर से ससुर-दामाद की मौत; बेटी गंभीर

यूपी के लखनऊ में कार और बुलेट बाइक की टक्कर में ससुर और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस के मुताबिक लोनी कटरा थाना क्षेत्र के लदई का पुरवा निवासी मुन्नीलाल (70) उनकी बेटी बबली उर्फ सीमा (35) और दामाद सुशील कुमार (40) मोहनलालगंज के गोपालखेड़ा गांव में रहते थे। तीनों बुधवार को गोसाईंगंज के सुरियामऊ गाँव अपने मामा ससुर जगदीश के यहां होली मिलने जा रहे थे। इसी दौरान सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के बुद्धुखेड़ा गांव के पास सामने से उल्टी दिशा में आ रही तेज रफ्तार एक्सयूबी कार ने बुलेट बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और सुशील व मुन्नीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल सीमा को गंभीर हालत में पीजीआई ट्रॉमा सेंटर 2 में भर्ती कराया गया है। जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है।