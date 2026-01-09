माघ मेले के लिए लखनऊ से प्रयागराज चलेगी स्पेशल ‘रिंग रेल’, देखें शेड्यूल

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे प्रशासन लखनऊ से प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या के बीच रिंग रेल चलाएगा। माघ मेले में स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।

यूपी के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे प्रशासन लखनऊ से प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या के बीच रिंग रेल चलाएगा। इससे न केवल माघ मेले में स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी, बल्कि वे एक ही यात्रा में प्रमुख धार्मिक स्थलों (वाराणसी और अयोध्या) का भ्रमण भी कर सकेंगे।

उत्तर मध्य रेलवे पहले से ही चित्रकूट और झांसी के लिए चार रिंग रेल संचालित कर रहा है। इसी तर्ज पर अब उत्तर रेलवे की यह नई ट्रेन लखनऊ से प्रस्थान कर प्रयागराज पहुंचेगी। ट्रेन वाराणसी और अयोध्या होते हुए वापस लखनऊ लौटेगी।

ट्रेन का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा और उम्मीद है कि 13 जनवरी से पूर्व यह पटरी पर उतर आएगी। इसके अतिरिक्त ट्रेन 04293 स्पेशल ट्रेन 15 जनवरी को प्रयाग से रात 8:20 बजे चलकर रात दो बजे लखनऊ पहुंचेगी। ट्रेन 18 जनवरी को भी मौनी अमावस्या और 23 जनवरी को बसंत पंचमी, एक फरवरी को माघी पूर्णिमा पर रात 8:20 बजे प्रयाग से चलकर रात दो बजे लखनऊ आएगी।

सुबह की ट्रेनें दोपहर में पहुंचीं दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर घने कोहरे का असर गुरुवार को भी रहा। हालात ऐसे बने कि सुबह पहुंचने वाली वीआईपी और प्रीमियम ट्रेनें दोपहर में आईं। नई दिल्ली से आने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस सुबह 6:55 बजे की जगह छह घंटे की देरी से दोपहर एक बजे सूबेदारगंज स्टेशन पहुंची। इसी तरह हमसफर एक्सप्रेस भी लगभग सात घंटे की देरी से दोपहर 1:15 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंची। हालात यह है कि भोर से सुबह के बीच आने वाली कोई भी ट्रेन समय पर नहीं पहुंच सकीं।

देरी से पहुंचने वाली अन्य प्रमुख ट्रेनों में मगध एक्सप्रेस छह घंटे विलंबित रही और सुबह 6:15 बजे की जगह दोपहर 12:15 बजे, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस साढ़े सात घंटे की देरी से दोपहर पौने एक बजे, ऊंचाहार एक्सप्रेस सुबह 11 बजे के बजाय शाम पांच बजे, रीवा एक्सप्रेस आठ घंटे की देरी से दोपहर दो बजे और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस लगभग सात घंटे देरी से प्रयागराज पहुंची।