यूपी के इस शहर में बिल्ली पालने के लिए बनेगा लाइसेंस, वरना लगेगा जुर्माना

नगर निगम अब बिल्लियों के पालने का लाइसेंस भी बनाएगा। बिना लाइसेंस पालने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। लाइसेंस बनाने का काम 27 सितंबर यानि शनिवार से शुरू हो गया। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। नगर निगम के पशुकल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने बताया कि बिल्लियों को पालने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस एक साल के लिए बनेगा और उसका शुल्क 500 रुपये है। बिना लाइसेंस बिल्ली पालने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। वहीं, नगर निगम कर्मचारी जयंत सिंह के मोबाइल नंबर 9511156792 पर जानकारी के लिए संपर्क करें।

हर 9 मिनट में रेबीज से होती है एक मौत: डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में हर नौ मिनट में कहीं न कहीं रेबीज से एक व्यक्ति की जान जाती है। अगर जंगली जानवरों के काटने के बाद एंटी रैबीज सीरम और टीके के पूरे डोज ले लिये जाएं तो इससे बचाव मुमकिन है।

यह बीमारी जंगली जानवरों, कुत्ते, बिल्ली, के काटने, खराेंच मारने से होती है जिसकी लार से रेबीज विषाणु पीड़ित के शरीर में आ जाते हैं इससे हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें से 40 फीसदी मौंते 15 से कम उम्र के बच्चों की होती है।