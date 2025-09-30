UP Lucknow to issue license for keeping cats otherwise fines will be imposed यूपी के इस शहर में बिल्ली पालने के लिए बनेगा लाइसेंस, वरना लगेगा जुर्माना, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के इस शहर में बिल्ली पालने के लिए बनेगा लाइसेंस, वरना लगेगा जुर्माना

लखनऊ में बिल्लियां पालने के लिए अब लाइसेंस बनवाना होगा। नगर निगम ने बड़ा फैसला लेते इसे अनिवार्य कर दिया है जिन लोगों के घरों में पहले बिल्लियां है उन्हें भी हर साल रजिस्ट्रेशन करना होगा वरना जुर्माना लग सकता है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 30 Sep 2025 05:19 PM
यूपी की राजधानी लखनऊ में बिल्लियां पालना अब आसान नहीं होगा। दरअसल नगर निगम ने बड़ा फैसला लेते हुए पालतू बिल्लियों के पालने पर लाइसेंस बनवाना कर दिया है। जिन लोगों के घरों में पहले बिल्लियां है उन्हें भी हर साल रजिस्ट्रेशन करना होगा वरना जुर्माना लग सकता है। इसे लेकर नगर निगम ने आदेश भी जारी कर दिया है।

नगर निगम अब बिल्लियों के पालने का लाइसेंस भी बनाएगा। बिना लाइसेंस पालने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। लाइसेंस बनाने का काम 27 सितंबर यानि शनिवार से शुरू हो गया। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। नगर निगम के पशुकल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने बताया कि बिल्लियों को पालने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस एक साल के लिए बनेगा और उसका शुल्क 500 रुपये है। बिना लाइसेंस बिल्ली पालने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। वहीं, नगर निगम कर्मचारी जयंत सिंह के मोबाइल नंबर 9511156792 पर जानकारी के लिए संपर्क करें।

हर 9 मिनट में रेबीज से होती है एक मौत: डब्ल्यूएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में हर नौ मिनट में कहीं न कहीं रेबीज से एक व्यक्ति की जान जाती है। अगर जंगली जानवरों के काटने के बाद एंटी रैबीज सीरम और टीके के पूरे डोज ले लिये जाएं तो इससे बचाव मुमकिन है।

यह बीमारी जंगली जानवरों, कुत्ते, बिल्ली, के काटने, खराेंच मारने से होती है जिसकी लार से रेबीज विषाणु पीड़ित के शरीर में आ जाते हैं इससे हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें से 40 फीसदी मौंते 15 से कम उम्र के बच्चों की होती है।

रेबीज के 99 फीसदी मामले कुत्ते, बिल्ली के काटने और खरोंचने से होते हैं। हालांकि कुत्तों के टीकाकरण के जरिये इसे रोका जा सकता है। यह विषाणु इंसान के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित कर उसे अपने नियंत्रण में ले लेता है और इससे पीड़ित व्यक्ति कुत्ते, बिल्ली की तरह की व्यवहार करने लगता है, जिससे यह 100 फीसदी घातक हो जाता है।

