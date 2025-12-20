तीन साल की मासूम के सिर में लगी गोली, किसी को जानकारी नहीं कैसे हुआ हादसा

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में तीन साल की एक मासूम बच्ची के सिर में गोली लग गई और किसी को पता तक नहीं चला। घर वाले एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने घाव सिलकर ड्रेसिंग कर दी। बच्ची को उल्टी के साथ असहनीय दर्द शुरू हुआ, तो परिजन उसे ट्राॅमा सेंटर लेकर पहुंचे।

यूपी की राजधानी लखनऊ में तीन साल की एक मासूम बच्ची के सिर में गोली लग गई और किसी को पता तक नहीं चला। घर वाले एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने घाव सिलकर ड्रेसिंग कर दी। बच्ची को उल्टी के साथ असहनीय दर्द शुरू हुआ, तो परिजन उसे ट्राॅमा सेंटर लेकर पहुंचे। वहां जांच में सिर में गोली फंसी होने की बात सामने आई। सर्जरी कर गोली निकाली गई। परिजनों ने गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि अब तक पता नहीं चल पाया है कि गोली कहां से चली। वहीं, मासूम वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रही है।

गाजीपुर पुलिस ने बताया कि बस्तौली गांव के रमेश की तीन वर्षीय बेटी लक्ष्मी 16 दिसंबर की शाम लगभग चार बजे घर की छत पर बने टिन शेड के नीचे बहन-भाई सौम्या (8) और हिमांशु (9) के साथ खेल रही थी। तभी अचानक तेज धमाका हुआ और लक्ष्मी के सिर से खून बहने लगा। आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। खून बहता देख परिजन बच्ची को इलाज के लिए मेघना अस्पताल लेकर गए।

रमेश का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने बिना एक्स-रे या सीटी स्कैन कराए सिर पर टांके लगाकर घाव की ड्रेसिंग कर दी और बच्ची को घर भेज दिया। रात होते-होते बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। उसे तेज दर्द होने लगा और उल्टियां शुरू हो गईं। इसके बाद परिजन उसे तत्काल डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान (आरएमएल) लेकर पहुंचे। वहां से डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने सीटी स्कैन करवाया तो पता चला कि बच्ची के सिर में गोली फंसी है। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कर गोली को निकाला।

वेंटिलेटर पर पहुंची बच्ची रमेश ने बताया कि सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार समय पर गोली न निकाले जाने के कारण बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। वह ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर पर भर्ती है। गोली टिन शेड से टकराकर बच्ची को लगी, जिससे उसकी रफ्तार कम गई थी। समय रहते सही इलाज हो जाता तो उसकी यह हालत नहीं होती।

लापरवाही पर कार्रवाई रमेश ने बताया कि पहले बच्ची के इलाज में व्यस्त रहे। 18 दिसंबर को गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। गाजीपुर थानेदार विकास राय का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अब तक यह पता नहीं चल सका है कि गोली कहां से चली। प्राइवेट डॉक्टरों की ओर से इलाज में कोई लापरवाही बरती गई है तो कार्रवाई की जाएगी।