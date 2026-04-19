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नारी को नारा बनाना चाहती है भाजपा, अखिलेश ने बताया BJP का CMF फार्मूला

Apr 19, 2026 02:31 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कांफ्रेंस से पहले अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में कहा कि सरकार, महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन बिल पास कराना चाहती थी।

नारी को नारा बनाना चाहती है भाजपा, अखिलेश ने बताया BJP का CMF फार्मूला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर जनता को संबोधित किया। इसकी के बाद समाजवादी पार्टी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कांफ्रेंस से पहले अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में कहा कि सरकार, महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन बिल पास कराना चाहती थी।

आज अखिलेश यादव ने प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आपने एक लंबी प्रेस कांफ्रेंस सुनी है। आज हम एक ऐतिहासिक लोकतांत्रिक जीत के मौके पर मिल रहे हैं। संसद में सरकार की बदनीयती की हार हुई है। परीसीमन बिल पास नहीं हो पाया है। संसद में हार का सीधा मतलब होता है कि सरकार अब प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसे में सरकार को बने रहने का हक नही है।

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अपना उल्लू सीधा करती है भाजपा

उन्होंने कहा कि भाजपा का आधार हमेशा से दरार वादी रहा है। भाजपा वाले पहले लोगों के बीच अविश्वास पैदा करते हैं। फिर इन्हें बांटकर छोटे गुटों में बांट देते हैं। फिर एक दूसरे को लड़ाने के लिए मनमाने कारण बताते हैं। एक-दूसरे का डर दिखाते हैं जैसे खतरे में हो अकेले कुछ नहीं कर सकते हमारे साथ आ जाओ। इस तरह एक वोटर गुट इनके साथ आ जाता है। इस तरह से अपना उल्लू सीधा करते हैं।

महिलाओं की एकता बांटना चाहती है भाजपा, सीएमएफ फार्मूला फेल

भाजपा वाले सरकार बचाने और सत्ता पाने के लिए कोई भी साजिश कर सकते हैं। यह करते भी हैं और कितना भी नीचे गिर सकते हैं। भाजपा का सीएमएफ फार्मूला- क्रिएट, मिस्लीड और फीयर अब पिट चुका है। आज तक चली भाजपाइयों की चालक जनता के बीच में खुल चुकी है इसलिए अब उनकी हर होना शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने भाजपा की इसी गंदे सियासी खेल को भांपकर भाजपा को बुरी तरह हराया था। अब एकता को बांटने के लिए भाजपाई महिलाओं के बीच खेल रहे हैं।

अब महिलाएं ही अपनी सुरक्षा, अपमान और हर तरह के शोषण से बचने और महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के नाम पर हो रही लूट को खत्म करने के लिए भाजपा को हराएंगी। आज के नए विचार वाली नारी और उनकी आधुनिक सोच भाजपा की पुरानी सोच से मेल नहीं खाती। इसलिए भाजपाई सोचते हैं कि समाज में महिलाएं जो पुरानी सोच की है उन्हें तो कम से कम अपनी ओर कर लें। क्योंकि नई सोच की युवती तो भाजपा को वोट नहीं देगी। ये टीवी सीरीयल की राजनीति को असल जिंदगी में खींचकर औरतों के बीच इस्तेमाल करना चाहते थे। जिससे महिला एकता न बन पाए। भाजपा और उनके साथियों की सोच सामंतवादी है।

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भाजपा का बिल समाज बांटने के लिए, नारी को नारा बनाना चाहते

भाजपा का बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता या समाज को बांटने के लिए होता। इस बार भाजपा बिल के माध्यम से महिलाओं के बीच में दरार डालना चाहती थी। लेकिन विपक्षी एकता ने भाजपा के मंसूबों को धूल चटा दिया। यह जन चेतना की जीत है। जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथाकथित महिला आरक्षण के दिन के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाना चाहती थी। उनकी नीतियों की वजह से महिलाएं उनसे किनारा कर चुके हैं। उनके रूढ़ीवादी सोच और तंग नजरिया नए जमाने की नारी को स्वीकार नहीं है। परिसीमन के नाम पर ये बिल भी रूप बदलकर नारी के अधिकार का हरण करने आया था। इस बिल को लेकर हमारे सवाल और शंका हमारा विरोध नहीं बल्कि ये नारी के अधिकारों को बचाने की सकारात्मक लक्ष्मण रेखा है जो विपक्ष द्वारा संसद में खींची गई।

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हमारा विरोध भाजपा की मंशा के खिलाफ

यह बिल नहीं था भाजपा की दरार वादी सोच का दस्तावेज था। यह बिल 35% महिलाओं को हक देने के लिए नहीं बल्कि उनके हक को छीनने की योजना थी। ये बिल नहीं भाजपा की दरारवादी राजनीत का काला दस्तावेज था। बिल 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये आरक्षण छीन रहे थे। पीडीए महिलाओं की हक मारी का आंकड़ा 50 तक जाता है। हम बिल के विरोध में नहीं इसको करने के पीछे उनकी मंशा के खिलाफ थे। भाजपा की ओर से प्रक्रिया में दोष था। इसलिए हमने विरोध किया।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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