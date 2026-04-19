नारी को नारा बनाना चाहती है भाजपा, अखिलेश ने बताया BJP का CMF फार्मूला

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कांफ्रेंस से पहले अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में कहा कि सरकार, महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन बिल पास कराना चाहती थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर जनता को संबोधित किया। इसकी के बाद समाजवादी पार्टी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कांफ्रेंस से पहले अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में कहा कि सरकार, महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन बिल पास कराना चाहती थी।

आज अखिलेश यादव ने प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आपने एक लंबी प्रेस कांफ्रेंस सुनी है। आज हम एक ऐतिहासिक लोकतांत्रिक जीत के मौके पर मिल रहे हैं। संसद में सरकार की बदनीयती की हार हुई है। परीसीमन बिल पास नहीं हो पाया है। संसद में हार का सीधा मतलब होता है कि सरकार अब प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसे में सरकार को बने रहने का हक नही है।

अपना उल्लू सीधा करती है भाजपा उन्होंने कहा कि भाजपा का आधार हमेशा से दरार वादी रहा है। भाजपा वाले पहले लोगों के बीच अविश्वास पैदा करते हैं। फिर इन्हें बांटकर छोटे गुटों में बांट देते हैं। फिर एक दूसरे को लड़ाने के लिए मनमाने कारण बताते हैं। एक-दूसरे का डर दिखाते हैं जैसे खतरे में हो अकेले कुछ नहीं कर सकते हमारे साथ आ जाओ। इस तरह एक वोटर गुट इनके साथ आ जाता है। इस तरह से अपना उल्लू सीधा करते हैं।

महिलाओं की एकता बांटना चाहती है भाजपा, सीएमएफ फार्मूला फेल भाजपा वाले सरकार बचाने और सत्ता पाने के लिए कोई भी साजिश कर सकते हैं। यह करते भी हैं और कितना भी नीचे गिर सकते हैं। भाजपा का सीएमएफ फार्मूला- क्रिएट, मिस्लीड और फीयर अब पिट चुका है। आज तक चली भाजपाइयों की चालक जनता के बीच में खुल चुकी है इसलिए अब उनकी हर होना शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने भाजपा की इसी गंदे सियासी खेल को भांपकर भाजपा को बुरी तरह हराया था। अब एकता को बांटने के लिए भाजपाई महिलाओं के बीच खेल रहे हैं।

अब महिलाएं ही अपनी सुरक्षा, अपमान और हर तरह के शोषण से बचने और महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के नाम पर हो रही लूट को खत्म करने के लिए भाजपा को हराएंगी। आज के नए विचार वाली नारी और उनकी आधुनिक सोच भाजपा की पुरानी सोच से मेल नहीं खाती। इसलिए भाजपाई सोचते हैं कि समाज में महिलाएं जो पुरानी सोच की है उन्हें तो कम से कम अपनी ओर कर लें। क्योंकि नई सोच की युवती तो भाजपा को वोट नहीं देगी। ये टीवी सीरीयल की राजनीति को असल जिंदगी में खींचकर औरतों के बीच इस्तेमाल करना चाहते थे। जिससे महिला एकता न बन पाए। भाजपा और उनके साथियों की सोच सामंतवादी है।

भाजपा का बिल समाज बांटने के लिए, नारी को नारा बनाना चाहते भाजपा का बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता या समाज को बांटने के लिए होता। इस बार भाजपा बिल के माध्यम से महिलाओं के बीच में दरार डालना चाहती थी। लेकिन विपक्षी एकता ने भाजपा के मंसूबों को धूल चटा दिया। यह जन चेतना की जीत है। जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथाकथित महिला आरक्षण के दिन के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाना चाहती थी। उनकी नीतियों की वजह से महिलाएं उनसे किनारा कर चुके हैं। उनके रूढ़ीवादी सोच और तंग नजरिया नए जमाने की नारी को स्वीकार नहीं है। परिसीमन के नाम पर ये बिल भी रूप बदलकर नारी के अधिकार का हरण करने आया था। इस बिल को लेकर हमारे सवाल और शंका हमारा विरोध नहीं बल्कि ये नारी के अधिकारों को बचाने की सकारात्मक लक्ष्मण रेखा है जो विपक्ष द्वारा संसद में खींची गई।