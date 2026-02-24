Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गोली से उड़ाया फिर आरी से काटा! पिता की हत्या कर अकेले ठिकाने लगाई लाश, पुलिस को अब इस बात का शक

Feb 24, 2026 07:03 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

Lucknow Son Killed Father: यूपी की राजधानी लखनऊ में दिलदहलाने वाली वारदात सामने आई। आशियाना सेक्टर-एल में शराब व पैथोलॉजी कारोबारी मानवेंद्र सिंह (45) की उनके बेटे ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। हाथ-पैर काटकर सदरौना के पास फेंक दिया।

गोली से उड़ाया फिर आरी से काटा! पिता की हत्या कर अकेले ठिकाने लगाई लाश, पुलिस को अब इस बात का शक

Lucknow Son Killed Father: यूपी की राजधानी लखनऊ में दिलदहलाने वाली वारदात सामने आई। आशियाना सेक्टर-एल में शराब व पैथोलॉजी कारोबारी मानवेंद्र सिंह (45) की उनके बेटे ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। हाथ-पैर काटकर सदरौना के पास फेंक दिया। बाकी धड़ घर पर ही तीसरे तल से लाकर भूतल के एक खाली कमरे में नीले ड्रम में छिपा दिया। उसे एसिड से जलाने की तैयारी थी। बेटे अक्षय प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि बेटे ने 20 फरवरी की रात में ही लाइसेंसी रायफल से गोली मारी थी।

अकेले हत्या और लाश ठिकाने लगाने की कहानी पर उठ रहे सवाल

मानवेंद्र सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने बेटे अक्षय प्रताप सिंह को आरोपी बताते हुए कहा है कि वारदात अकेले उसी ने अंजाम दी। लेकिन मोहल्ले में यह बात कई लोगों के गले नहीं उतर रही। घटना को लेकर तरह-तरह के सवाल हवा में तैर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं अगर अक्षय ने अकेले हत्या की, तो वह शव को ड्रम में अकेले कैसे रख पाया? गोली चली तो आवाज किसी ने क्यों नहीं सुनी? घर के भीतर शव को काटने जैसी भयावह घटना हुई तो किसी को भनक तक कैसे नहीं लगी? और फिर कटे हुए शव को वह अकेले कैसे ले गया?

ये भी पढ़ें:बुढ़ापे की लाठी भी टूटी, पोता भी बना अपराधी; पिता का छलका दर्द

आसपास के कई लोग दबी जुबान में इस आशंका का भी जिक्र कर रहे हैं कि कहीं इस वारदात में और लोग तो शामिल नहीं थे। हालांकि पुलिस का दावा है कि हत्या बेटे ने ही की, लेकिन मोहल्ले में उठते सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। सच क्या है, यह तो जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा।

ये भी पढ़ें:बेटा निकला जल्लाद, बाप को गोली से उड़ाया; आधी लाश ड्रम में भरी; आधी फेंक आया

लाश छिपाने में किसी और के शामिल होने की आशंका

शराब कारोबारी की हत्या के बाद शव काटकर ड्रम में भरने में कोई दूसरा भी शामिल हो सकता है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। हालांकि अभी इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। पुलिस ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पड़ोसियों व पुलिस ने बताया कि 20 फरवरी की रात पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ। बेटे ने पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। बड़ी बात यह है कि गोली चली तो उसकी आवाज आसपास के लोगों ने क्यों नहीं सुनी।

ये भी पढ़ें:रावण का रोल करते-करते खुद बन गया राक्षस, हर लिए पिता के ही प्राण

उपायुक्त (मध्य), विक्रांत वीर सिंह ने कहा कि मानवेंद्र बेटे पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का दबाव बनाते थे। इस पर विवाद में बेटे ने रायफल से गोली मार दी। हाथ-पैर काटकर फेंक दिया। धड़ ड्रम में छिपा दिया था। बेटे से पूछताछ जारी है। गुमशुदगी की रिपोर्ट हत्या में तरमीम कर दी गई है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |