सड़क किनारे मिली स्नेचर की नाखून उखड़ी लाश, लखनऊ में कारोबारी की गाड़ी में मारी थी लात

यूपी की राजधानी लखनऊ में कारोबारी की गाड़ी में लात मारने वाले स्नेचर का शव सोमवार सुबह सीतापुर के सिधौली क्षेत्र में पड़ा मिला। सिधौली थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह नीलगांव मार्ग पर लालपुर तिराहे से अटरिया मार्ग पर खून से लथपथ युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला।

यूपी की राजधानी लखनऊ में कारोबारी की गाड़ी में लात मारने वाले स्नेचर का शव सोमवार सुबह सीतापुर के सिधौली क्षेत्र में पड़ा मिला। सिधौली थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह नीलगांव मार्ग पर लालपुर तिराहे से अटरिया मार्ग पर खून से लथपथ युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। शौच गए ग्रामीणों ने शव देखकर मामले की जानकारी पुलिस को सूचना दी। लाश मिलने की सूचना मिलते ही सिधौली इंस्पेक्टर बलवंत शाही और क्राइम इंस्पेक्टर राममणि यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार युवक के शव के पास एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल भी पड़ी मिली। मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर शव की पहचान श्रीप्रकाश पुत्र फकीरे थाना बीकेटी के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक की हत्या कहीं और की गई थी और फिर उसे यहां लाकर फेंका गया, लाते समय उसके नाखून घिस गए। सिधौली कोतवाल बलवंत साही ने बीकेटी के प्रधान से संपर्क कर परिजनों को घटना की सूचना दे दी है।

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि इस युवक पर गंभीर धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज है। यह एक लखनऊ में लूट की घटना में भी वांछित था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर मौत से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आएगी। फोरेंसिक टीम ने लाश मिलने वाले स्थान से साक्ष्य जमा कर लिए हैं।