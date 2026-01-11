स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द! यूनिट फीड न होने से पहुंचे गलत बिल, सही बिल के लिए भटक रहे लोग

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ के विभिन्न इलाकों में करीब 02 हजार स्मार्ट मीटर की फीडिंग पोर्टल पर नहीं की गई है, जिसके कारण हजारों उपभोक्ता पिछले कई महीनों से सही बिल के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

यूपी की राजधानी लखनऊ के विभिन्न इलाकों में करीब 02 हजार स्मार्ट मीटर की फीडिंग पोर्टल पर नहीं की गई है, जिसके कारण हजारों उपभोक्ता पिछले कई महीनों से सही बिल के लिए दर-दर भटक रहे हैं। लेसा ने दिसंबर माह में उपभोक्ताओं को गलत बिल के मैसेज भेज दिए, जिससे जनता में काफी नाराजगी है।

बिजली मीटर लगाने और उनकी फीडिंग का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार मीटर बदलने के तुरंत बाद उसकी जानकारी सिस्टम में फीड होनी चाहिए, ताकि उपभोक्ता की अगली रीडिंग और बिलिंग सही हो सके। हालांकि, पिछले तीन-चार महीनों से कंपनी और लेसा के बीच तालमेल की कमी का खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि 1912 पर शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

वृंदावन योजना के योगेश जोशी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तीन महीने पहले मीटर बदलने के बाद जब बिल (खाता सं. 1997990471) नहीं आया, तो उन्होंने खुद दौड़-धूप शुरू की। वे खुद रीडिंग लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन सिस्टम की गड़बड़ी देखिए कि उन्हें आरडीएफ (रीडिंग डिफेक्टिव) का बिल भेज दिया गया। जांच में पता चला कि विभाग ने प्रीपेड मीटर कर दिया, लेकिन बिल ठीक नहीं किया।

वर्तमान में स्थिति यह है कि उपभोक्ता एसडीओ से लेकर एक्सईएन तक के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लेसा के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार होता नहीं दिख रहा है। जब तक पोर्टल पर फीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उपभोक्ताओं को औसत या गलत बिलों की मार झेलनी पड़ेगी।

केस 1 जीटीआई उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले जगदीश प्रसाद प्रजापति (खाता संख्या: 7376990000) का दो किलोवाट का घरेलू कनेक्शन है। उनका मीटर 11 सितंबर को बदला गया था। चार महीने बीत जाने के बाद भी पोर्टल पर नए मीटर की फीडिंग नहीं हुई है। जगदीश कई बार उपकेंद्र के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें समाधान की जगह सिर्फ आश्वासन मिल रहा है।

केस 2 गोमतीनगर विस्तार निवासी पंकज शर्मा ने (1942995323) अपने 15 किलोवाट के कनेक्शन पर सोलर पैनल लगवाया है। नियमानुसार सोलर मीटर की फीडिंग अनिवार्य है ताकि एक्सपोर्ट एनर्जी का हिसाब रखा जा सके। फीडिंग न होने के कारण पंकज को यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनकी कितनी यूनिट बिजली ग्रिड में गई और उन्हें कितना लाभ मिला।