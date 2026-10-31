सील अस्पताल को नए नाम से खुलवाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भड़के, बैठाई जांच
लखनऊ में सील अस्पतालों को दोबारा खोलने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच होगी। उन्नाव, कानपुर और लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नाराजगी जताई।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। सील अस्पतालों को नाम बदलकर दोबारा खुलवाने के एवज में स्वास्थ्य विभाग में कथित रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। उन्नाव, कानपुर नगर और लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर अस्पतालों को नए नाम से दोबारा संचालित कराने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है। कथित वीडियो में रिश्वत मांगने के मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव को प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच कमेटी गठित कर पूरे प्रकरण की पड़ताल कराने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर से तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी सामने आए वीडियो और संबंधित क्लिपिंग की जांच करेगी। साथ ही उन्नाव, कानपुर नगर और लखनऊ में सामने आए आरोपों की भी पड़ताल की जाएगी।
स्वास्थ्य महानिदेशालय को एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है। मामले में शासन स्तर से त्वरित कार्रवाई की तैयारी है। उन्होंने कहा कि विभाग की छवि को धूमिल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच में दोषियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।
बाबू को हटाया
बंद अस्पतालों को नए नाम से दोबारा खुलवाने के खेल पर कथित घूसखोरी के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय में तैनात बाबू संजीव को वहां से हटाकर इंदिरानगर स्थित ट्रेनिंग सेंटर से संबद्ध कर दिया गया। वहीं नर्सिंग होम के नोडल अधिकारी से भी जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
राजधानी में एक हजार से अधिक निजी अस्पताल संचालित हैं। इनमें मानकों की अनदेखी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने कई अस्पतालों को बंद कराया था। आरोप हैं कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने अस्पताल संचालकों से साठगांठ की। उन्हीं अस्पतालों को नए नाम से दोबारा खुलवाने का खेल शुरू कर दिया। इसके बदले सुविधा शुल्क मांगे जाने का वीडियो भी सामने आया था। इसमें डॉक्टर और लिपिक पर रुपये मांगने के आरोप लगे।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के निर्देश दिए। महानिदेशक स्तर से तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी को एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपनी है। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि महानिदेशालय के तरफ से लिपिक संजीव को सीएमओ कार्यालय से हटाया गया है। डिप्टी सीएमओ से नोडल अधिकारी नर्सिंग होम का चार्ज लेकर डॉ. रवि पांडेय को दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें