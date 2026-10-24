लखनऊ में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, गिराए जाएंगे जैक लगाकर संभाल रखे एसए अपार्टमेंट
लखनऊ में बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। जैक लगाकर संभाल रखे एसए अपार्टमेंट गिराए जाएंगे। पिछले महीने दो पिलर क्षतिग्रस्त होने से हड़कंप मचा था। अब एसए अपार्टमेंट ध्वस्त होगा। बिल्डर को 14 दिन का वक्त दिया गया है।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। बारूदखाना स्थित एसए अपार्टमेंट को गिराने का आदेश जारी हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। बिल्डर को अपार्टमेंट स्वयं गिराने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। पिछले महीने अपार्टमेंट के दो पिलर क्षतिग्रस्त होने के बाद भवन की सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बाद एलडीए ने जैक लगवाकर भवन को संभालने की व्यवस्था की थी।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि एसए अपार्टमेंट को ध्वस्त करने का आदेश हो गया है। बिल्डर को स्वयं निर्माण गिराने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं होने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
दो पिलर क्षतिग्रस्त होने के बाद बढ़ी चिंता
एसए अपार्टमेंट के दो पिलर पिछले महीने क्षतिग्रस्त हो गए थे। इससे भवन की मजबूती और उसमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। स्थिति को देखते हुए एलडीए ने जैक लगवाकर भवन को संभालने की व्यवस्था की थी, ताकि तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद अपार्टमेंट की तकनीकी स्थिति की जांच कराई गई।
बिल्डर के कदम पर टिकी नजर
ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बाद अब एलडीए की नजर इसके अनुपालन पर रहेगी। बिल्डर निर्धारित अवधि में भवन गिराने की कार्रवाई करता है या नहीं, यह देखना होगा। तय समय में आदेश का पालन नहीं होने पर प्राधिकरण नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। दो पिलर क्षतिग्रस्त होने और निजी एजेंसी की जांच में भवन को खतरनाक बताए जाने के बाद यह मामला भवन सुरक्षा के लिहाज से भी अहम हो गया है। एलडीए ने शुक्रवार को एसए अपार्टमेंट को गिराने का आदेश जारी कर दिया।
निजी एजेंसी ने बताया खतरनाक
अपार्टमेंट की जांच करने वाली निजी एजेंसी ने भवन को खतरनाक बताया है। जांच में भवन की स्थिति को लेकर सामने आई गंभीरता के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। अब बिल्डर को 14 दिन के भीतर अपने स्तर से अपार्टमेंट गिराना होगा।
एलडीए में 25 मई 2009 को आवेदन व 12 अगस्त 2009 को पहले तीन मंजिल का नक्शा पास हुआ था। तीन मंजिल बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। बिल्डिंग को 80 हाइड्रोलिक जैक लगाकर रोका गया है, ताकि रहने वाले अपना सामान निकाल सकें। इससे पहले लखनऊ के अलीगंज में जिस अवैध कांप्लेक्स में आग लगी थी उसपर भी एलडीए बुलडोजर एक्शन कर ध्वस्त कर चुका है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें