जांच के घेरे में घिरा नदवा पहले भी विवादों में रहा, देश में विद्रोह की साजिश रचने वाला SDPI नेता यहीं से पढ़ा

संक्षेप: नदवा दारुल उलूम कॉलेज में फिलीपींस नागरिक मो. हारून सारिप को अवैध रूप से तीन दिन तक हॉस्टल में रोकने के मामले को लेकर खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। यहां आने वाले हर विदेशी नागरिक पर उनकी नजर हैं। नदवा पूर्व में भी विवादों से घिरा रहा है।

नदवा दारुल उलूम कॉलेज में फिलीपींस नागरिक मो. हारून सारिप को अवैध रूप से तीन दिन तक हॉस्टल में रोकने के मामले को लेकर खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। यहां आने वाले हर विदेशी नागरिक पर उनकी नजर हैं। नदवा पूर्व में भी विवादों से घिरा रहा है। यहां से पढ़े छात्र और संबंध रखने वाले लोग पहले देश विरोधी गतिविधयों में शामिल रहे हैं। नदवा से पढ़े सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसपीडीआई) के नेता मो. अहमद बेग आलीम और फाजिल की पढ़ाई की थी।

अहमद बेग को एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने ने सितंबर 2022 में देश में विद्रोह फैलाने की साजिश में खदरा में मक्कागंज मस्जिद के पीछे से गिरफ्तार किया था। तफ्तीश में पता चला था कि अहमद अपने करीबियों और पार्टी के लोगों के जरिए देश में विद्रोह फैलाने की साजिश रच रहा था। उसके पास से लैपटाप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रानिक्स गैजेट्स में तमाम तरह के राष्ट्र विरोधी दस्तावेज मिले हैं। अहमद बेग मूल रूप से श्रावस्ती बसनपुर के हरवंशपुर का रहने वाला है।

कासगंज से लड़ा था विधानसभा चुनाव, दंगों में था अहम रोल अहमद बेग वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में कैरसगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था। एक पत्नी को तलाक दे चुका था। दूसरा निकाह किया था। एसटीएफ के डिप्टी एसपी दीपक सिंह ने जब उसके बारे में तफ्तीश कराई थी तो कई चौकाने वाले राज पता चले थे। एसडीपीआई कर्नाटक की एक राजनैतिक पार्टी है। इसका प्रमुख एमके फैजी है। कनार्टक में हुए दंगों में इस पार्टी का अहम रोल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर भी पार्टी प्रमुख फैजी व अहमद बेग ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते मंदिर तोड़कर कुछ मस्जिद बवनाने के लिए कहा था। मो. अहमद बेग हिंसक और अपराधिक गतिविधियों में शामिल था। उसने एनआरसी-सीएए के प्रदर्शन के दौरान भी जमकर बवाल और हिंसा कराई थी।

लव जिहाद के लिए उकसाता था मुस्लिम युवाओं को अहमद बेग लव जिहाद, जबरन मतांतरण, मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और मनी लांड्रिंग के साथ ही प्रतिबंधित समूहों से संपर्क में रहता था। वह हिंदू लड़कियों और परिवारों को टारगेट कर मुस्लिम युवाओं को धर्मांतरण कराने और लव जिदाह के लिए भी भड़काता था। राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरल और ओमान तक तकरीर करने जाता था। वह धार्मिक कट्टरता की पाठशाला चलाता था। गैर मुस्लिम लोगों की मदद के नाम पर अपने साथ जोड़ता और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराता था। नदवा से उसने आलीम और फाजिल की पढ़ाई की।