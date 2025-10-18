राजनाथ सिंह ने सीएम योगी संग लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को दिखाई हरी झंडी

संक्षेप: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्रोडक्शन यूनिट में ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्रोडक्शन यूनिट में ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण अब लखनऊ में किए जाने की जानकारी दी थी।

अगस्त में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की वायु रक्षा प्रणाली की सराहना की थी, जिसने सैन्य अभियान के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों का मुकाबला किया था। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, दुनिया ने हमारे स्वदेशी हथियारों की क्षमता देखी। हमारी वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोनों ने 'आत्मनिर्भर भारत' की ताकत साबित की है, खासकर ब्रह्मोस मिसाइलों ने। ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण अब लखनऊ में होगा।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और रूसी रक्षा कंपनी एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया द्वारा डिजाइन की गई ब्रह्मोस मिसाइल ने पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सैन्य ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। चार दिनों तक चले संघर्ष के दौरान, इन मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तानी हवाई ठिकानों और सेना की छावनियों पर बड़े पैमाने पर किया गया। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष में स्वदेशी हथियार प्रणालियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, दुनिया ने हमारे स्वदेशी हथियारों की क्षमताओं को देखा। हमारी वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोनों ने, विशेष रूप से ब्रह्मोस मिसाइलों ने, 'आत्मनिर्भर भारत' की ताकत को साबित किया है।