Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Lucknow Rajnath Singh CM Yogi Adityantah Flags off First batch of BrahMos Missiles
राजनाथ सिंह ने सीएम योगी संग लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को दिखाई हरी झंडी

राजनाथ सिंह ने सीएम योगी संग लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को दिखाई हरी झंडी

संक्षेप: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्रोडक्शन यूनिट में ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।

Sat, 18 Oct 2025 12:24 PMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्रोडक्शन यूनिट में ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण अब लखनऊ में किए जाने की जानकारी दी थी।

अगस्त में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की वायु रक्षा प्रणाली की सराहना की थी, जिसने सैन्य अभियान के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों का मुकाबला किया था। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, दुनिया ने हमारे स्वदेशी हथियारों की क्षमता देखी। हमारी वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोनों ने 'आत्मनिर्भर भारत' की ताकत साबित की है, खासकर ब्रह्मोस मिसाइलों ने। ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण अब लखनऊ में होगा।

ये भी पढ़ें:UP Top News: ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना, आज से 9 पूजा स्पेशल ट्रेनें

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और रूसी रक्षा कंपनी एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया द्वारा डिजाइन की गई ब्रह्मोस मिसाइल ने पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सैन्य ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। चार दिनों तक चले संघर्ष के दौरान, इन मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तानी हवाई ठिकानों और सेना की छावनियों पर बड़े पैमाने पर किया गया। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष में स्वदेशी हथियार प्रणालियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, दुनिया ने हमारे स्वदेशी हथियारों की क्षमताओं को देखा। हमारी वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोनों ने, विशेष रूप से ब्रह्मोस मिसाइलों ने, 'आत्मनिर्भर भारत' की ताकत को साबित किया है।

संघर्ष के पहले चरण में, भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे पर हमले किए थे, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मुख्यालय भी शामिल थे। ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय वायु सेना का मुख्य पसंदीदा हथियार था, जिसने बड़ी सटीकता से लक्ष्य पर प्रहार किया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को और नुकसान पहुंचाया, और इसलिए पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों और उनके ढांचे की रक्षा करते हुए जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की।