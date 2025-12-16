Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Lucknow Private schools Admission RTE Seats increased 50 thousand Aadhar card Must
यूपी के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए आरटीई के तहत बढ़ीं 50 हजार सीट, आधार अनिवार्य

संक्षेप:

यूपी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में जल्द प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। आरटीई पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है और इस पर स्कूलों की फीडिंग का कार्य चल रहा है। अभी तक 67 हजार निजी स्कूलों की मैपिंग की जा चुकी है।

Dec 16, 2025 07:10 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
यूपी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में जल्द प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। आरटीई पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है और इस पर स्कूलों की फीडिंग का कार्य चल रहा है। अभी तक 67 हजार निजी स्कूलों की मैपिंग की जा चुकी है। पिछले वर्ष यह संख्या 62 हजार थी। ऐसे में इस बार 50 हजार सीटें बढ़ना तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन की सीट 50 हजार बढ़ी हैं।

गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त दाखिला देने के लिए जल्द आवेदन फॉर्म मांगे जाएंगे। अब आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में प्रवेश लेने वाले बच्चे व उसके अभिभावक का आधार कार्ड से सत्यापन कर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। जिससे किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। पांच से छह चरण में प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की जा रही है। अंतिम चरण में छात्रों को अगर उनके वार्ड में सीट रिक्त नहीं है तो अगल-बगल के वार्ड में भी प्रवेश देने पर मंथन किया जा रहा है।

बच्चों को निजी स्कूल प्रवेश दें इसके लिए सभी जिलों में खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को निर्देश दिए गए हैं कि अपने ब्लॉक के एक-एक निजी स्कूल को सूचीबद्ध करें। अगर कोई निजी स्कूल आनाकानी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करें। पिछले वर्ष 62 हजार निजी स्कूल पंजीकृत थे और 6.20 लाख सीटें थीं। अब स्कूलों की संख्या बढ़कर 67 हजार हो गई है। ऐसे में 50 हजार सीटें बढ़ रही हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
