यूपी के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए आरटीई के तहत बढ़ीं 50 हजार सीट, आधार अनिवार्य

यूपी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में जल्द प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। आरटीई पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है और इस पर स्कूलों की फीडिंग का कार्य चल रहा है। अभी तक 67 हजार निजी स्कूलों की मैपिंग की जा चुकी है। पिछले वर्ष यह संख्या 62 हजार थी। ऐसे में इस बार 50 हजार सीटें बढ़ना तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन की सीट 50 हजार बढ़ी हैं।

गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त दाखिला देने के लिए जल्द आवेदन फॉर्म मांगे जाएंगे। अब आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में प्रवेश लेने वाले बच्चे व उसके अभिभावक का आधार कार्ड से सत्यापन कर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। जिससे किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। पांच से छह चरण में प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की जा रही है। अंतिम चरण में छात्रों को अगर उनके वार्ड में सीट रिक्त नहीं है तो अगल-बगल के वार्ड में भी प्रवेश देने पर मंथन किया जा रहा है।