महिलाओं और बच्चियों को थाने जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे सुरक्षा देंगे ये 53 नंबर

संक्षेप:

अब महिलाओं और बच्चों को शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है। छेड़छाड़, हिंसा, साइबर अपराध, और उत्पीड़न समेत अन्य अपराधिक घटनाएं होने पर उन्हें वह थानों ने बने मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी से सीधे बात करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी।

Dec 20, 2025 01:12 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
अब महिलाओं और बच्चों को शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है। छेड़छाड़, हिंसा, साइबर अपराध, और उत्पीड़न समेत अन्य अपराधिक घटनाएं होने पर उन्हें वह थानों ने बने मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी से सीधे बात करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने इसके लिए 53 थानों में बने मिशन शक्ति केंद्र के प्रभारियों को शासन के आदेश पर सीयूजी नंबर जारी किए हैं।

एसीपी महिला अपराध सौम्या पांडेय के मुताबिक महिलाएं और बच्चे अब इन नंबरों पर अपनी शिकायत खुद सीधे दर्ज करा सकेंगी। शिकायत दर्ज होते ही तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद वह संतुष्ट हैं अथवा नहीं उनसे मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी फीड बैक भी लेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉरेंश नीति के तहत मिशन शक्ति पांच में यह व्यवस्था की गई है।

गोपनीय रखी जाएंगी शिकायते और शिकायतकर्ता का नाम
एसीपी ने बताया कि शिकायतकर्ता और शिकायत संबंधी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। पीड़िता की शिकायत पर तत्काल पुलिस मौके पर जाएगी। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पीड़िता का नाम इस स्थिति में गोपनीय रखा जाएगा। इस लिए उन्हें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है।

इन नंबरों पर दर्ज कराएं शिकायत

पूर्वी जोन

गोमतीनगर विस्तार (9454451127), गुडम्बा (9454451156), इंदिरानगर (9454451182), चिनहट (9454451232), बीबीडी (9454451823), गाजीपुर (9454451834), गोमतीनगर (9454451849), विकासनगर (9454451931), विभूतिखंड (9454451952)।

‌पश्चिमी जोन

चौक (9454451185), नाका (9454451209), कैसरबाग (9454451235), अमीनाबाद (9454451245), वजीरगंज (9454451268), काकोरी (9454451297), पारा (9454451322), ठाकुरगंज (9454451329), बाजारखाला (9454451332), सआदतगंज (9454451334), तालकटोरा (9454451358), दुबग्गा (9454451646)।

उत्तरी जोन

बीकेटी (9454451368), महिला थाना दो (9454451370), इटौंजा (9454451372), मलिहाबाद (9454451376), सैरपुर (9454451380), अलीगंज (9454451404), महिगंवा (9454451433), मडियांव (9454451469), माल (9454451660), रहीमाबाद (9454451664), जानकीपुरम (9454451950)।

दक्षिणी जोन

सरोजनीनगर (9454451195), मोहनलालगंज (9454451671), निगोहां (9454451695), बिजनौर (9454451705), पीजीआई (9454451707), सुशांत गोल्फ सिटी (9454451722), कृष्णानगर (9454451744), बंथरा (9454451761), नगराम (9454451827), गोसाईगंज (9454451953)।

मध्य जोन

हजरतगंज (9454451504), महानगर (9454451499), मानकनगर (9454451506), कैंट (9454451557), आशियाना (9454451564), हुसैनगंज (9454451568), महिला थाना (9454451608), आलमबाग (9454451669), मदेयगंज (9454451775), हसनगंज (9454451837), गौतमपल्ली (9454451909)।

इमरजेंसी सेवाओं से जोड़ा गया केंद्र

एसीपी ने बताया कि केंद्र को वीमेन पॉवर लाइन 1090, 112 से भी जोड़ा गया है। महिला अपराध से संबंधित जानकारी मिलते ही केंद्र प्रभारी तत्कार केंद्र से किसी को मौके पर भेजेगा। अथवा यूपी 112 को फोन कर पुलिस मौके पर भेजी जाएगी। 1090 से भी कार्रवाई कराई जा सकती है। इसके अलावा अगर पीड़िता चाहे तो आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा सकती है। केंद्र प्रभारी इस संबंध में उसकी पूरी मदद करेंगे।

