पुलिस के हत्थे चढ़ी उल्टी गैंग की 6 महिलाएं, ऑटो में बैठकर बहाने से करतीं लूट

यूपी की राजधानी लखनऊ में बढ़ती लूट की घटनाओं के चलते पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में 24 से 29 अक्तूबर के बीच महिला टप्पेबाजों के गिरोह ने तीन वारदातों को अंजाम दे दिया। गोमतीनगर पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में आरोपी गैंग की छह महिलाओं को गिरफ्तार किया है। महिलाएं चंदौली जिले की निवासी हैं।

मामले में जानकारी के अनुसार विरामखंड निवासी निशा वर्मा 29 अक्तूबर को शाम चिनहट तिराहे से हुसड़िया चौराहे के लिए ई-रिक्शा पर सवार हुई। ई-रिक्शे पर दो महिलाएं और एक लड़की बैठी थी। हैनीमैन चौराहे के पास लड़की ने उल्टी के बहाना कर धक्का दिया। इस बीच उसने गले से चेन उड़ा दी। हुसड़िया चौराहे पर उतरते ही ई-रिक्शा चालक बिना किराया लिए भाग गया। गले पर हाथ लगाया तो चेन गायब थी।

गिरोह की महिलाओं से ई-रिक्शा चालक भी मिला हुआ था। वहीं, विभूतिखंड निवासी किरन 27 अक्तूबर को कठौता चौराहे से पत्रकारपुरम जाने के लिए टेंपो पर सवार हुईं। विराटखंड चौराहे से पास लड़की ने उल्टी आने की बात कहकर धक्का मारा। साथ में बैठी महिलाओं ने गले से मंगलसूत्र उड़ा दिए। इसी प्रकार से 24 अक्तूबर को चिनहट के हंसविहार कालोनी निवासी सीमा श्रीवास्तव के साथ वारदात हुई थी।