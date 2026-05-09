चैट जीपीटी से बनाई IPL की फर्जी टिकट, लखनऊ में इकाना स्टेडियम के बाहर बेची और अब...
यूपी के लखनऊ में चैट जीपीटी और कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करके आईपीएल के फर्जी टिकट हूबहू तैयार कर बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी में एक युवक ने पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा कर रखा है।
यूपी के लखनऊ में चैट जीपीटी और कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करके आईपीएल के फर्जी टिकट हूबहू तैयार कर बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी में एक युवक ने पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा कर रखा है, जबकि दूसरे इंटर पास आरोपी ने यूट्यूब व कोचिंग के जरिए टू व श्री डी डिजाइनिंग व एलीवेशन का कोर्स कर रखा है। आरोपी ऑनलाइन और तमाम स्टेडियम के आसपास रहकर योगों को फर्जी तरीके से तैयार किए गए आईपीएल के टिकट बेचते हैं।
इकाना के बाहर उरई के युवक को बनाया शिकार
उरई के सुशील नगर निवासी प्रदीप सिंह लखनऊ इकाना स्टेडियम में गुरुवार को एलएसजी बनाम आरसीबी का मैच देखने पहुंचे थे। यहां पर प्रदीप ने स्टेडियम के बाहर मिले युवकों से आईपीएल मैच के दो टिकट खरीदे और यूपीआई से एक हजार रुपए भुगतान किया। प्रदीप जब उन टिकटों को लेकर स्टेडियम के गेट पर पहुंचे तो कर्मचारियों ने बारकोड जांच की। टिकट को फर्जी बताकर प्रदीप को स्टेडियम के अंदर नहीं जाने दिया।
प्रदीप ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मामले की रिपोर्ट कराई। गुरुवार को एलएसजी और रायल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच मैच खेला गया। इस मैच को लेकर लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों में दीवानगी थी। दरअसल, लखनऊ टीम के प्रशंसक बेंगलुरु के विराट कोहली के खेल को देखने के लिए उतावले थे। वे किसी भी कीमत पर टिकट हासिल करना चाहते थे। उरुई का युवक इस गैंग का शिकार हो गया।
पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, टू वथी डी का कोर्स किया
डीसीपी दक्षिण अमित आनंद ने बताया कि सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस ने दोदनखेडा चौराहा के पास से चारों आरोपी को पकड़ा। चारों छत्तीसगढ़ दुर्ग नेवई के निवासी हैं। इनमें स्नातक श्रीकांत बोरकर कार वॉशिंग का व्यवसाय और डिजाइनिंग कार्य करता है। नूतन कुमार साहू ने पॉलीटेक्निक से आर्किटेक्ट में डिप्लोमा किया है। वहीं, इंटर पास विश्वजीत साहू ने टू व थ्री डी डिजाइनिंग व एलीवेशन का कोर्स यूट्यूब और कोचिंग के जरिए सीखा है। चौथा आरोपी इंटर पास राजेंद्र चौधरी वॉशिंग का व्यवसाय करता है।
यूपीआई से रुपये लेने पर फंसे
सुशांत गोल्फ सिटी थाने के इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि पकड़े गए चारों आरोपियों के पास से लैपटॉप, आईपीएल मैच के 15 फर्जी टिकट, पेपरशीट पर छपे हुए 14 कूटरचित टिकट, पेपर कटर, कार, 13 प्लेन पेपर शीट, पासबुक, तीन एटीएम कार्ड, दो आधार व पैन कार्ड बरामद हुए है। आरोपियों ने यूपीआई से उरई के प्रदीप सिंह से एक हजार रुपये के फर्जी टिकट के लिए थे। इसी यूपीआई ट्रांजेक्शन से पुलिस ने आरोपी का नंबर प्राप्त किया। फिर उन्हें पकड़ा। ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से श्रीकांत बोरकर के बैंक खाते का उपयोग करते थे। राजेंद्र चौधरी और श्रीकांत बोरकर का कार वॉशिंग के कार्य में मुनाफा नहीं हुआ तो आर्थिक तंगी और नया ऑफिस खोलने के लिए रुपये की जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए चारों आरोपियों ने फर्जी टिकट बनाने का फैसला किया।
दिल्ली में स्टेडियम के बाहर फर्जी टिकट बेचने का प्रयास किया
गोसाईंगंज एसीपी रिषभ यादव ने बताया कि चारों सदस्य दूसरे राज्यों में स्टेडियमों के बाहर जाकर फर्जी टिकट बेचते थे। इन लोगों ने सोशल मीडिया से ओरिजनल टिकट की फोटो प्राप्त की। असली टिकटों की तरह एडिट और डिजाइन किया। चैट जीपीटी की सहायता से टिकट की साइज, पेपर की गुणवत्ता की जानकारी ली। फिर कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन से फर्जी टिकट तैयार किए। आरोपी रायपुर में मैच देखने गए थे। वहां ब्लैक में इन लोगों ने आईपीएल का टिकट खरीदा था। वहां टिकट के जरिए स्टेडियम में आसानी से प्रवेश मिल गया। इस पर उन्होंने फर्जी टिकट बनाकर बेचने की योजना बनाई। सभी आरोपित चार मई को कार से दिल्ली में स्थित अरुण जेटली स्टेडियम गए थे। यहां भी उन्होंने फर्जी टिकट बेचने का प्रयास किया था। गुणवत्ता और बारकोड मैच न होने पर वह टिकट बेच नहीं सके। फिर सभी छह मई को लखनऊ पहुंचे। यहां एक होटल में ठहरे थे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें