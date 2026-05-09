चैट जीपीटी से बनाई IPL की फर्जी टिकट, लखनऊ में इकाना स्टेडियम के बाहर बेची और अब...

यूपी के लखनऊ में चैट जीपीटी और कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करके आईपीएल के फर्जी टिकट हूबहू तैयार कर बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी में एक युवक ने पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा कर रखा है।

यूपी के लखनऊ में चैट जीपीटी और कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करके आईपीएल के फर्जी टिकट हूबहू तैयार कर बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी में एक युवक ने पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा कर रखा है, जबकि दूसरे इंटर पास आरोपी ने यूट्यूब व कोचिंग के जरिए टू व श्री डी डिजाइनिंग व एलीवेशन का कोर्स कर रखा है। आरोपी ऑनलाइन और तमाम स्टेडियम के आसपास रहकर योगों को फर्जी तरीके से तैयार किए गए आईपीएल के टिकट बेचते हैं।

इकाना के बाहर उरई के युवक को बनाया शिकार उरई के सुशील नगर निवासी प्रदीप सिंह लखनऊ इकाना स्टेडियम में गुरुवार को एलएसजी बनाम आरसीबी का मैच देखने पहुंचे थे। यहां पर प्रदीप ने स्टेडियम के बाहर मिले युवकों से आईपीएल मैच के दो टिकट खरीदे और यूपीआई से एक हजार रुपए भुगतान किया। प्रदीप जब उन टिकटों को लेकर स्टेडियम के गेट पर पहुंचे तो कर्मचारियों ने बारकोड जांच की। टिकट को फर्जी बताकर प्रदीप को स्टेडियम के अंदर नहीं जाने दिया।

प्रदीप ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मामले की रिपोर्ट कराई। गुरुवार को एलएसजी और रायल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच मैच खेला गया। इस मैच को लेकर लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों में दीवानगी थी। दरअसल, लखनऊ टीम के प्रशंसक बेंगलुरु के विराट कोहली के खेल को देखने के लिए उतावले थे। वे किसी भी कीमत पर टिकट हासिल करना चाहते थे। उरुई का युवक इस गैंग का शिकार हो गया।

पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, टू वथी डी का कोर्स किया डीसीपी दक्षिण अमित आनंद ने बताया कि सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस ने दोदनखेडा चौराहा के पास से चारों आरोपी को पकड़ा। चारों छत्तीसगढ़ दुर्ग नेवई के निवासी हैं। इनमें स्नातक श्रीकांत बोरकर कार वॉशिंग का व्यवसाय और डिजाइनिंग कार्य करता है। नूतन कुमार साहू ने पॉलीटेक्निक से आर्किटेक्ट में डिप्लोमा किया है। वहीं, इंटर पास विश्वजीत साहू ने टू व थ्री डी डिजाइनिंग व एलीवेशन का कोर्स यूट्यूब और कोचिंग के जरिए सीखा है। चौथा आरोपी इंटर पास राजेंद्र चौधरी वॉशिंग का व्यवसाय करता है।

यूपीआई से रुपये लेने पर फंसे सुशांत गोल्फ सिटी थाने के इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि पकड़े गए चारों आरोपियों के पास से लैपटॉप, आईपीएल मैच के 15 फर्जी टिकट, पेपरशीट पर छपे हुए 14 कूटरचित टिकट, पेपर कटर, कार, 13 प्लेन पेपर शीट, पासबुक, तीन एटीएम कार्ड, दो आधार व पैन कार्ड बरामद हुए है। आरोपियों ने यूपीआई से उरई के प्रदीप सिंह से एक हजार रुपये के फर्जी टिकट के लिए थे। इसी यूपीआई ट्रांजेक्शन से पुलिस ने आरोपी का नंबर प्राप्त किया। फिर उन्हें पकड़ा। ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से श्रीकांत बोरकर के बैंक खाते का उपयोग करते थे। राजेंद्र चौधरी और श्रीकांत बोरकर का कार वॉशिंग के कार्य में मुनाफा नहीं हुआ तो आर्थिक तंगी और नया ऑफिस खोलने के लिए रुपये की जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए चारों आरोपियों ने फर्जी टिकट बनाने का फैसला किया।