आलू की टिक्की में गांजे और भांग की चटनी मिलाकर बेचता था, यूपी पुलिस ने चाट वाले को पकड़ा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मोहनलालगंज पुलिस ने खजौली गांव में चाट में गांजे और भांग की चटनी लगाकर बेचने वाले चाट वाले को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। चाट में गांजे और भांग की चटनी के साथ ही वह पैकेट में भी गांजा रखता था, जिसे ग्राहकों को बेचता। पुलिस ने उसके पास से सवा किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस के ऐक्शन की खबर फैलने के बाद यहां के लोगों हैरान रह गए।

एसीपी मोहनलालगंज रजनीश कुमार वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर गोसाईगंज के बरकत नगर का रहने वाला प्रमोद साहू है। वह चाट का ठेला लगाता था। उसकी आड़ में गांजा और भांग बेचता था। पूछताछ में बताया कि उसके कुछ फिक्स ग्राहक भी हैं। दुकान पर जब वह अंडा और चाट खाने के लिए आते थे उनके लिए गांजे और भांग मिक्स चटनी रखता था। उनकी चाट और अंडे में वह मिलाकर देता था। इसके अलावा 500 से 1200 रुपया पुड़िया के हिसाब से बेचता भी था।