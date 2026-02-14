हिट एंड रन का आरोपी 12वीं का छात्र गिरफ्तार, कई को कुचला था अब निलंबित होगा डीएल

यूपी की राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम कार से कई लोगों को कुचलने के आरोपी 12वीं के छात्र को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। कार की टक्कर से 6 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई थी तथा छह लोग घायल हुए थे।

यूपी की राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम कार से कई लोगों को कुचलने के आरोपी 12वीं के छात्र को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। कार की टक्कर से 6 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई थी तथा छह लोग घायल हुए थे। पुलिस ने कार कब्जे में ले ली और आरोपी को जेल भेज दिया। छात्र अपने स्कूल की फेयरवेल पार्टी से एक छात्रा को साथ लेकर लौट रहा था। वहीं बच्चे का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। एआरटीओ ने लाइसेंस निलंबित करने के लिए आरोपी को नोटिस जारी किया।

कानपुर हाईवे पर बंथरा हनुमान तिराहे के पास गुरुवार शाम करीब सात बजे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार सवार एक मासूम सहित आधा दर्जन लोगों को रौंदते हुए फरार हो गया था। हादसे में सहिजनपुर निवासी प्रमोद कुमार, बंथरा निवासी पापे उर्फ पउवा के बेटे अरमान (12), उन्नाव के अटवा खुर्द निवासी संजय पटेल की पत्नी साधना पटेल (35), उनकी मां मीना देवी (60) और बेटे दीक्षांत (6) गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें पास में ही स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

दीक्षांत की हालत गंभीर होने पर सरोजनीनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य भेजा गया था, जहां चिकित्सकों ने दीक्षांत को मृत घोषित कर दिया था। कार से उतरी एक छात्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पूछताछ में पता चला कि वह आरोपी गौरव सिंह के साथ एक ही स्कूल में पढ़ती है। आरोपी उसके साथ फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था। पुलिस को क्षतिग्रस्त हालत में कार बनी कानपुर रोड किनारे खड़ी मिली। कार नम्बर के आधार पर आरोपी गौरव सिंह की पहचान हुई।

बेटे को अफसर बनाने का सपना टूटा संजय पटेल और उनकी पत्नी साधना ने अपने बेटे दीक्षांत को अफसर बनाने का सपना संजो रखा था। बेहतर शिक्षा के लिए उन्होंने गांव छोड़कर बंथरा क्षेत्र के मेमौरा वायुसेना स्थित केंद्रीय विद्यालय में उसका दाखिला कराया। दंपति ने बंथरा में किराए का मकान लेकर रहना शुरू किया, ताकि बेटे की बेहतर पढ़ाई कराई जा सके।

गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार बंथरा थाना क्षेत्र में हुए हिट एंड रन हादसे में जान गंवाने वाले मासूम का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव में गमगीन माहौल में किया गया। उन्नाव के उगू स्थित मोहल्ला मांझ कोर गांव खबर पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिजन और ग्रामीण भारी संख्या में अंतिम संस्कार में शामिल हुए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था, वहीं ग्रामीणों ने घटना पर गहरा दुख जताया।

आरोपी छात्र फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था पुलिस के मुताबिक कार चला रहा गौरव सिंह उन्नाव जिले के सोहरामऊ थाना क्षेत्र के बबलूखेड़ा गांव का रहने वाला है और आलमबाग स्थित एक विद्यालय में कक्षा-12 का छात्र है। आरोपी के पिता रविन्द्र विक्रम सिंह बंथरा थाना क्षेत्र के बनी में भवन निर्माण सामग्री का व्यवसाय करते हैं। गौरव के स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी, जिसके बाद वह स्विफ्ट कार से घर लौट रहा था। तभी कार अनियंत्रित हो गई हादसा हुआ।