पीएम नरेंद्र मोदी के लखनऊ आने पर शहर के 35 रास्तों पर नाकाबंदी रहेगी। 21 नवंबर को पीएम मोदी लखनऊ में रहेंगे। इस दौरान कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। पीएम मोदी के रूट पर आम जनता के लिए रास्ते बंद रहेंगे। नीचे देखें रूट प्लान।

लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू किया।

यूपी के लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शनिवार को कौशल भारत, कुशल भारत के पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह-2026 का आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इस दौरान दोपहर 12:00 बजे से रात 10:00 बजे तक्र एयरपोर्ट से शहीद पथ होते हुए गोमतीनगर तक 35 स्थानों पर रास्ता बदला रहेगा।

ये रहेगा ट्रैफिक प्लान पॉलीटेक्निक चौराहा - पॉलीटेक्निक चौराहे से हजरतगंज वाया लोहिया पथ आने वाले वाहन भूतनाथ, बादशाहनगर, निशातगंज होकर जाएं।

- समता मूलक चौराहे से वाया पेपर मिल कॉलोनी, गोमती बैराज पुल, 1090 चौराहे से बाया बालू अड्डा होकर जाएं।

कमता तिराहे पर भी बदलाव - कमता शहीद पथ तिराहे से वाहन पॉलिटेक्निक चौराहा, चिनहट तिराहा, कठौता होकर जा सकेंगे।

- कमता से शहीद पथ पर रोक रहेगी। पॉलिटेक्निक चौराहा अथवा चिनहट होकर जा सकेंगे।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान: इस रास्ते से आ-जा सकेंगे - लोहिया पार्क चौराहे से आने वाले वाहन पॉलीटेक्निक चौराहे से आगे की ओर जा सकेंगे।

- लोहिया अस्पताल जाने वाले वाहन लोहिया अस्पताल से पहले बाएं गेट नंबर-1 से जा सकेंगे।

- कठौता झील चौराहे से चिनहट तिराहा या हनीमैन चौराहा, हुसेड़िया चौराहा होकर जा सकेंगे।

- विजयीपुर अंडरपास से वाहन कमता तिराहा/हुसेड़िया होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

- न्यू हाईकोर्ट मोड़ से सुषमा अस्पताल, पॉलीटेक्निक, कमता होकर जा सकेंगे।

शहीद पथ पर रोक - शहीद पथ की बजाय वाहन हुसेड़िया अंडरपास, हनीमैन चौराहा होकर जा सकेंगे।

- हुसेड़िया से वाहन ग्वारी चौराहा, दयाल पैराडाइज होकर अपने रास्ते की ओर जाएं।

अहिमामऊ के आसपास - सुल्तानपुर या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन अहिमामऊ के बजाय जलसा रिसॉर्ट के सामने से किसान पथ होकर जा सकेंगे।

- रायबरेली से हरीकंशगढ़ी किसान पथ के बजाय किसान पथ होते हुए जाएं।

उन्नाव व कानपुर से आने वाले वाहन इस रास्ते जा सकेंगे - कानपुर या उन्नाव की तरफ से आने वाले वाहन शहीद पथ के बजाय दरोगाखेड़ा, किसान पथ अंडरपास से किसान पथ होते हुए जा सकेंगे।

- अमौसी वीआईपी मोड़ से वाहन शहीद पथ मोड़, कानपुर रोड तिराहा अथवा नादरगंज तिराहा होकर जा सकेंगे।

- शहीद पथ मोड़, कानपुर रोड तिराहे से बाराबिरवा चौराहा या दरोगाखेड़ा, किसान पथ से किसान पथ होकर जाएं।

- स्कूटर इंडिया चौराहे से वाहन शहीद पथ के बजाय किसान पथ होकर गुजर सकेंगे।

प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सज रही राजधानी पीएम मोदी के स्वागत के लिए राजधानी को सजाने-संवारने का काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट से लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक के रास्ते को खूबसूरत बनाने के लिए सड़क किनारे फूलों की सजावट, पेंटिंग, बिजली की झालरों से नया रूप दिया जा रहा है। एयरपोर्ट से शहीद पथ तक और शहीद पथ के दोनों सड़क किनारे हरित पट्टियों को व्यवस्थित किया जा रहा है। नगर निगम का उद्यान विभाग फूलों की सजावट, पौधों की व्यवस्था और पार्कों को आकर्षक बनाने का काम कर रहा है।