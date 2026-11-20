पीएम मोदी के आने पर लखनऊ के 35 रास्तों पर नाकाबंदी, ट्रैफिक डायवर्ट, देखें रूट प्लान
पीएम नरेंद्र मोदी के लखनऊ आने पर शहर के 35 रास्तों पर नाकाबंदी रहेगी। 21 नवंबर को पीएम मोदी लखनऊ में रहेंगे। इस दौरान कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। पीएम मोदी के रूट पर आम जनता के लिए रास्ते बंद रहेंगे। नीचे देखें रूट प्लान।
यूपी के लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शनिवार को कौशल भारत, कुशल भारत के पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह-2026 का आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इस दौरान दोपहर 12:00 बजे से रात 10:00 बजे तक्र एयरपोर्ट से शहीद पथ होते हुए गोमतीनगर तक 35 स्थानों पर रास्ता बदला रहेगा।
ये रहेगा ट्रैफिक प्लान
पॉलीटेक्निक चौराहा
- पॉलीटेक्निक चौराहे से हजरतगंज वाया लोहिया पथ आने वाले वाहन भूतनाथ, बादशाहनगर, निशातगंज होकर जाएं।
- समता मूलक चौराहे से वाया पेपर मिल कॉलोनी, गोमती बैराज पुल, 1090 चौराहे से बाया बालू अड्डा होकर जाएं।
कमता तिराहे पर भी बदलाव
- कमता शहीद पथ तिराहे से वाहन पॉलिटेक्निक चौराहा, चिनहट तिराहा, कठौता होकर जा सकेंगे।
- कमता से शहीद पथ पर रोक रहेगी। पॉलिटेक्निक चौराहा अथवा चिनहट होकर जा सकेंगे।
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान: इस रास्ते से आ-जा सकेंगे
- लोहिया पार्क चौराहे से आने वाले वाहन पॉलीटेक्निक चौराहे से आगे की ओर जा सकेंगे।
- लोहिया अस्पताल जाने वाले वाहन लोहिया अस्पताल से पहले बाएं गेट नंबर-1 से जा सकेंगे।
- कठौता झील चौराहे से चिनहट तिराहा या हनीमैन चौराहा, हुसेड़िया चौराहा होकर जा सकेंगे।
- विजयीपुर अंडरपास से वाहन कमता तिराहा/हुसेड़िया होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- न्यू हाईकोर्ट मोड़ से सुषमा अस्पताल, पॉलीटेक्निक, कमता होकर जा सकेंगे।
शहीद पथ पर रोक
- शहीद पथ की बजाय वाहन हुसेड़िया अंडरपास, हनीमैन चौराहा होकर जा सकेंगे।
- हुसेड़िया से वाहन ग्वारी चौराहा, दयाल पैराडाइज होकर अपने रास्ते की ओर जाएं।
अहिमामऊ के आसपास
- सुल्तानपुर या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन अहिमामऊ के बजाय जलसा रिसॉर्ट के सामने से किसान पथ होकर जा सकेंगे।
- रायबरेली से हरीकंशगढ़ी किसान पथ के बजाय किसान पथ होते हुए जाएं।
उन्नाव व कानपुर से आने वाले वाहन इस रास्ते जा सकेंगे
- कानपुर या उन्नाव की तरफ से आने वाले वाहन शहीद पथ के बजाय दरोगाखेड़ा, किसान पथ अंडरपास से किसान पथ होते हुए जा सकेंगे।
- अमौसी वीआईपी मोड़ से वाहन शहीद पथ मोड़, कानपुर रोड तिराहा अथवा नादरगंज तिराहा होकर जा सकेंगे।
- शहीद पथ मोड़, कानपुर रोड तिराहे से बाराबिरवा चौराहा या दरोगाखेड़ा, किसान पथ से किसान पथ होकर जाएं।
- स्कूटर इंडिया चौराहे से वाहन शहीद पथ के बजाय किसान पथ होकर गुजर सकेंगे।
प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सज रही राजधानी
पीएम मोदी के स्वागत के लिए राजधानी को सजाने-संवारने का काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट से लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक के रास्ते को खूबसूरत बनाने के लिए सड़क किनारे फूलों की सजावट, पेंटिंग, बिजली की झालरों से नया रूप दिया जा रहा है। एयरपोर्ट से शहीद पथ तक और शहीद पथ के दोनों सड़क किनारे हरित पट्टियों को व्यवस्थित किया जा रहा है। नगर निगम का उद्यान विभाग फूलों की सजावट, पौधों की व्यवस्था और पार्कों को आकर्षक बनाने का काम कर रहा है।
वैकल्पिक मार्ग भी सजेगा
प्रधानमंत्री के काफिले को शहीद पथ से होते हुए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाने योजना है। हालांकि राजभवन से भी आईजीपी तक आने के विकल्प को ध्यान में रखते हुए लोहिया पथ को वैकल्पिक मार्ग के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहां बेहतर लाइटिंग और सौंदर्यीकरण के काम किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें