अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणास्थल का लोकार्पण, पहुंचेंगे दो लाख लोग
पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनेगा। एलडी की ओर से वसंत कुंज योजना में निर्मित किए जा रहे राष्ट्र प्रेरणास्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनेगा। एलडी की ओर से वसंत कुंज योजना में निर्मित किए जा रहे राष्ट्र प्रेरणास्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश भर से हजारों लोगों के लखनऊ पहुंचने की तैयारी है। अनुमान है कि कार्यक्रम में दो लाख तक की भीड़ जुट सकती है।
प्रदेश के अलग-अलग जिलों से 2500 बसों से लोगों को लाया जाएगा। इसके लिए एलडीए ने परिवहन विभाग से बसें उपलब्ध कराने की मांग की थी। बस संचालन, पार्किंग और मार्ग व्यवस्था को लेकर योजना बनाई गई है ताकि शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।
सजाने संवारने का काम शुरू
वसंत कुंज योजना में राष्ट्र प्रेरणास्थल लगभग बनकर तैयार है। इसे अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा दीन दयाल उपाध्याय के विचारों, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित किया गया है। लोकार्पण समारोह को लेकर स्थल पर सजावट, सुरक्षा और तकनीकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
बसों को मिलेगा निशुल्क डीजल
बसों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए डीजल पंपों को 24 घंटे खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में शामिल बसों को निशुल्क डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। डीजल वितरण व अंकन की व्यवस्था की जाएगी।
बसों की गुणवत्ता पर सख्ती
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम में लगाई जाने वाली प्रत्येक बस तकनीकी रूप से फिट, साफ-सुथरी होगी। बसों के शीशे पूरे होंगे और चालक निर्धारित वर्दी में ही ड्यूटी पर रहेंगे।
किस जिले को कितनी बसें दी गई
जिले का नाम- बसों की संख्या
लखनऊ- 400
देवीपाटन- 250
अयोध्या- 200
प्रयागराज- 200
हरदोई- 350
इटावा- 200
बरेली- 300
मुरादाबाद- 100
कानपुर- 350
वाराणसी- 50
अलीगढ़- 100
एलडीए को प्रति बस ₹27,808 का भुगतान
बसों का खर्च एलडीए वहन करेगा। परिवहन निगम ने एलडीए उपाध्यक्ष को पत्र भेजकर बताया है कि प्रति बस ₹27,808 का भुगतान करना होगा। इसमें से 90 प्रतिशत राशि अग्रिम देनी होगी। एक बस प्रतिदिन 400 किलोमीटर तक चलेगी, इससे अधिक दूरी पर ₹69.52 प्रति किलोमीटर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। बस ड्यूटी में एक दिन पूर्व और एक दिन बाद का शुल्क भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने बैंक विवरण भी एलडीए को भेज दिया है।