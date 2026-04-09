यूपी के परिषदीय स्कूल खुद बनाएंगे अपना टाइम टेबल, प्रधानाध्यापक को मिली जिम्मेदारी
यूपी के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में अब आगे टाइम टेबल खुद तय करेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक इसे बनाएंगे और इससे पढ़ाई में आसानी होगी। अभी केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत विभाग ही टाइम-टेबल तय करता है।
यूपी के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में अब आगे टाइम टेबल खुद तय करेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक इसे बनाएंगे और इससे पढ़ाई में आसानी होगी। अभी केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत विभाग ही टाइम-टेबल तय करता है। ऐसे में कई विद्यालयों को उसका सख्ती से पालन करने में कठिनाई होती है।
परिषदीय प्राथमिक स्कूल एक अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर एक अक्तूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलते हैं। ऐसे में कई विद्यालयों में छात्रों के हिसाब से शिक्षक की तैनाती रहती है, तो वहां केंद्रीयकृत टाइम टेबल को आसानी से लागू कर लिया जाता है। कुछ स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण टाइम टेबल का पालन करने में कठिनाई होती है। ऐसे में अब प्रधान अध्यापक अपने स्तर से 40-40 मिनट के पीरियड तय करेगा और उसका पालन कराएगा।
फिलहाल इससे विद्यालयों में पाठ्यक्रम को तय समय पर पूरा कराने में आसानी होगी। यही नहीं क्षेत्रीय व आंचलिक गतिविधियों को भी जोड़ा जा सकेगा। खेल की कक्षा के साथ-साथ नवाचार के लिए शिक्षक अपने-अपने स्तर से प्रयास कर सकेंगे। वह यह देखेंगे कि क्षेत्र विशेष के अनुसार किस तरह की गतिविधियों को टाइम टेबल में शामिल किया जाना आवश्यक है। फिलहाल स्कूलों के संचालन में आसानी होगी। उप्र बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि इससे स्कूलों में गतिविधियां बढ़ेंगी और संचालन में आसानी होगी।
महंगी किताबें छात्रों की मजबूरी बनीं
निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने में माध्यमिक शिक्षा विभाग नाकाम साबित हो रहा है। एनसीईआरटी की सस्ती किताबों की बजाए निजी स्कूल प्रकाशकों से साठगांठ कर महंगी किताबें छात्रों को पढ़वा रहे हैं। खुद माध्यमिक शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी है और उसने जांच अभियान के लिए जारी पत्र में लिखा है कि 361 प्रतिशत तक महंगी किताबें स्कूल छात्रों को पढ़ा रहे हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को पत्र लिखा है कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक एनसीईआरटी की सस्ती किताबें पढ़ाने के लिए तीन मुद्रकों को अधिकृत किया गया है। मेसर्स पायनियर प्रिन्टर्स एंड पब्लिशर्स आगरा, मेसर्स सिंघल एजेन्सीज पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर लखनऊ और मेसर्स पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड झांसी को अधिकृत किया गया है। कक्षा नौ की अंग्रेजी की किताबें 18 रुपये से लेकर 44 रुपये तक हैं और ऐसे ही गणित की 53 रुपये की किताब है। सभी विषयों की किताबों में सबसे महंगी किताब 89 रुपये की है। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट लिखा है कि उनके संज्ञान में आया है कि स्कूलों में अनाधिकृत किताबें अनावश्यक रूप से चलाई जा रही हैं। कतिपय संस्थाओं व पुस्तक विक्रेताओं के बीच दुरभिसंधि के कारण निजी प्रकाशकों की किताबें व गाइड बुक जो परिषदीय मूल्यों की तुलना में 149 प्रतिशत से लेकर 361 प्रतिशत तक महंगी हैं। यह जानने के बावजूद भी विभाग के अधिकारी ढंग से छापेमारी नहीं कर पा रहे हैं। 15 अप्रैल तक अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग की मिलीभगत
उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डॉ. आरपी मिश्रा कहते हैं कि हर साल सिर्फ एक आदेश जारी कर माध्यमिक शिक्षा विभाग अपने दायित्व की खानापूरी कर लेता है। निजी स्कूल, प्रकाशक और विभाग की मिलीभगत से ही हर साल अभिभावक लुटने को मजबूर होते हैं। आखिर खुलेआम किताब-कॉपी निर्धारित दुकान से पूरा सेट महंगे दाम पर खरीदने को मजबूर करने वाले स्कूलों की मान्यता क्यों नहीं खत्म की गई। जांच के नाम पर खेल किया जाता है।
मंत्री के निर्देश भी बेअसर
माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी की ओर से शिक्षाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वह निजी स्कूलों पर शिकंजा कसें। उनके खिलाफ जिलों में अभियान चलाया जाए और मिलीभगत कर ऊंचे दामों पर बेची जा रहीं किताबें, ड्रेस व अन्य सामग्री पर रोक लगे। सोशल मीडिया पर मंत्री के वीडियो वायरल हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।
एक किताब के दो पार्ट और दोगुना दाम
उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा कहते हैं कि निजी स्कल तो एक पुस्तक को दो-दो पार्ट में बांटकर मनचाहे दाम पर बेच रहे हैं। एक ही शैक्षिक सत्र में टर्म-वन व टर्म-टू की दो-दो किताबें महंगे दाम पर खरीदने की मजबूरी होती है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें