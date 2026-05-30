दूसरे धर्म के बुजुर्ग ने बिस्कुट दिलाने के बहाने मासूम को कमरे में बंद कर किया रेप
यूपी के लखनऊ में ठाकुरगंज में पड़ोसी मुस्लिम बुजुर्ग ने सात साल की हिन्दू बच्ची को घर में बुलाकर उसे कमरे में बंद कर दरिंदगी की। बिस्कुट देने के बहाने मासूम को बहलाकर आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बच्ची के शोर मचाने पर उसका मुंह दबाने की कोशिश की।
यूपी के लखनऊ में ठाकुरगंज में पड़ोसी मुस्लिम बुजुर्ग ने सात साल की हिन्दू बच्ची को घर में बुलाकर उसे कमरे में बंद कर दरिंदगी की। बिस्कुट देने के बहाने मासूम को बहलाकर आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बच्ची के शोर मचाने पर उसका मुंह दबाने की कोशिश की। उधर, मासूम के कुछ देर से गायब होने पर परिजनों की तलाश शुरू की। कुछ देर में मासूम बेटी रोती हुई घर पहुंची और उसके साथ हुई घटना की परिजनों को सूचना दी। आक्रोशित परिजन मुस्लिम बुजुर्ग के घर पहुंचे। उसे पकड़कर पीटा और ठाकुरगंज पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
पुलिस ने मासूम का मेडिकल करवाया। आरोपी को गिरफ्तार कर पॉस्को एक्ट समेत कई धाराओं में कार्रवाई की। क्षेत्र में सामुदायिक तनाव को देखते हुए अहतियातन पुलिस तैनात कर सतर्कता बरती जा रही है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक ठाकुरगंज की आम्रपाली चौकी के तहत पुराना तोपखाना बरी रोड के सत्य घाट के पास रहने वाले मो. शकील ने शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे आस पास के ही हिन्दू परिवार की सात साल की बेटी को बिस्कुट का लालच दिया। आरोप है कि बुजुर्ग मो. शकील बहला फुसलाकर मासूम को अपने घर में ले गया। कमरे का दरवाजा बंद करके बुजुर्ग ने मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार करते हुए दुष्कर्म किया।
उधर, घर पर मासूम के न मिलने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। परिजन मोहल्ले में बच्ची को खोज रहे थे। उधर, बुजुर्ग ने मासूम को डरा धमकाकर अपने घर से भगा दिया। कुछ देर में मासूम दर्द से तड़पती हुई अपने घर पहुंची। बच्ची ने घर जाकर परिजनों को अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी। इसके बाद परिजन आक्रोशित हो उठे और आरोपी के घर पहुंचे।
आक्रोशित परिजन को देख भागने लगा आरोपी
परिजन बेटी की हालत देखकर आक्रोशित हो गए। तुरंत ही परिजन बेटी के बताने के मुताबिक आरोपी मो. शकील के घर पहुंचे। शकील परिजनों को देखते ही भागने की कोशिश करने लगा। पीड़ित परिजनों ने आरोपी को घर में घुसकर पकड़ा। उसकी पिटाई की। फिर ठाकुरगंज पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पीड़ित परिजनों की ओर से ठाकुरगंज पुलिस ने पॉस्को एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मासूम का मेडिकल करवाया गया है। ठाकुरगंज इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पकड़ लिया गया है। पुलिस ने दो समुदायों के बीच मामला देख अहतियातन इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें