बड़े मंगल पर 24 घंटे पहले देनी होगी भंडारे की जानकारी, लखनऊ नगर निगम ने जारी किए नियम
इस बार बड़े मंगल पर लखनऊ नगर निगम ने भंडारे की पूर्व सूचना अनिवार्य कर दी है ताकि समापन पर तुरंत सफाई कर्मी अपना काम शुरू कर दें। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले बड़े मंगल के अवसर पर शहरवासियों और भंडारा आयोजकों से जीरो वेस्ट भंडारे का आयोजन करने की अपील की है।
इस बार बड़े मंगल पर लखनऊ नगर निगम ने भंडारे की पूर्व सूचना अनिवार्य कर दी है ताकि समापन पर तुरंत सफाई कर्मी अपना काम शुरू कर दें। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले बड़े मंगल के अवसर पर शहरवासियों और भंडारा आयोजकों से जीरो वेस्ट भंडारे का आयोजन करने की अपील की है। गौरव कुमार ने कहा कि लखनऊ की यह परंपरा 400 वर्षों से अधिक पुरानी है जो सेवा, समर्पण और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इसे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़कर और भी आदर्श बनाया जा सकता है।
उन्होंने आयोजकों से अनुरोध किया कि प्लास्टिक और थर्माकोल से बचें तथा पत्तलों और मिट्टी के कुल्हड़ों का प्रयोग करें। भंडारे की सूचना लखनऊ वन ऐप के स्वच्छ जीरो वेस्ट के विकल्प को चुनकर, न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करके भी दी जा सकती है। नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि भंडारों में लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित मानकों से करें। महापौर सुषमा खर्कवाल के निर्देश पर नगर आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि लोग भंडारे की जानकारी कम से कम 24 घंटे पहले नगर निगम को दें ताकि सफाई में आसानी हो।
मंगल के भंडारों को पॉलीथीन और प्लास्टिक मुक्त रखें
गोमती नगर के भागीदारी भवन में मंगलमान परिवार की ओर से मंगल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। यहां अतिथि मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बड़े मंगल पर होने वाले भंडारों में सफाई व्यवस्था पर हर किसी को ध्यान देने की जरुरत है। भंडारा स्थल पर निकलने वाले वेस्ट मटीरियल का निस्तारण उचित तरीके से करना होगा। इसके लिए चलाया जा रहा मंगलमान अभियान बड़ा स्वरूप ले रहा है। यह अभियान लखनऊ और बड़े मंगल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इस अभियान को परंपरा बनाना चाहिए। धरती पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकना जरूरी है। पूर्व आईएएस डॉ. अनीता भटनागर जैन ने कहा कि जिला प्रशासन को भंडारों में लगे ध्वनि प्रदूषण पर ध्यान देना होगा।
हेल्पलाइन नंबर जारी
नगर आयुक्त ने नागरिकों से अपील की कि स्वच्छता संबंधी किसी भी समस्या के लिए नगर निगम के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें:
- टोल-फ्री नंबर: 1533
- मोबाइल नंबर: 9219902911, 9219902912, 9219902913, 9219902914
- जलकल कंट्रोल रूम: 8177054100, 8177054010, 8177054003
- लखनऊ स्वच्छता अभियान (जोन 1, 3, 4, 6, 7): 18001234999
- लायन एनवायरो (जोन 2, 5, 8): 18002026172
11 स्थानों पर वॉटर कूलर, मंदिर में दो माह भंडारा
बीरबल साहनी मार्ग स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर की संस्था श्री श्याम परिवार की ओर से गर्मी में जनसेवा का वृहद अभियान शुरू किया जा रहा है। संस्था की ओर से एक साथ जल सेवा और अन्न सेवा का संकल्प के तहत शहर के 11 प्रमुख स्थानों पर शीतल जल के लिए वॉटर कूलर लगाए जाएंगे। मंदिर में दो माह भंडारा चलेगा। संस्था के महामंत्री रुपेश अग्रवाल ने बताया कि मई जून की गर्मी और लू को देखते हुए यह पहल की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें