नगर निगम के कल्याण मंडपों का किराया एक अप्रैल से 40 प्रतिशत महंगा, अब लगेंगे एसी
यूपी की राजधानी लखनऊ शहर में शादी-ब्याह और पारिवारिक आयोजनों के लिए नगर निगम के कल्याण मंडप अब पहले से महंगे हो जाएंगे। नगर निगम ने अपने सभी 11 कल्याण मंडपों का किराया 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला लिया है। नई दरें आगामी 1 अप्रैल से लागू होंगी।
Lucknow News: यूपी की राजधानी लखनऊ शहर में शादी-ब्याह और पारिवारिक आयोजनों के लिए नगर निगम के कल्याण मंडप अब पहले से महंगे हो जाएंगे। नगर निगम ने अपने सभी 11 कल्याण मंडपों का किराया 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला लिया है। नई दरें आगामी 1 अप्रैल से लागू होंगी। जिन लोगों ने पहले से ही इन मंडपों की बुकिंग कर रखी है, लेकिन उनका कार्यक्रम 1 अप्रैल के बाद निर्धारित है, तो उन्हें पुराने किराये के बजाय बढ़ी हुई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा।
अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त ने बताया कि नगर निगम की सदन, कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी कल्याण मंडपों का किराया 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार शहर में नगर निगम के कुल 11 कल्याण मंडप संचालित हो रहे हैं। इन सभी के किराये में समान रूप से वृद्धि की जाएगी। नगर निगम का कहना है कि लंबे समय से किराया नहीं बढ़ाया गया था, जबकि रखरखाव पर खर्च लगातार बढ़ रहा है।
एसी और आधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस
योजना के तहत सभी कल्याण मंडपों में आधुनिक सजावट, बेहतर लाइटिंग और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही अधिकांश मंडपों को वातानुकूलित बनाने की भी योजना है, ताकि गर्मियों में भी यहां कार्यक्रम आसानी से आयोजित किए जा सकें।
कल्याण मंडपों को बनाया जाएगा आधुनिक
इन मंडपों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की भी तैयारी की जा रही है। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त के मुताबिक नगर निगम के सभी 11 कल्याण मंडपों को आधुनिक और आकर्षक बनाया जाएगा। इसके लिए एक विस्तृत डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कराई जा रही है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मंडपों को निजी बैंक्वेट हॉल की तर्ज पर विकसित किया जाए, ताकि लोग बेहतर सुविधाओं के साथ यहां अपने कार्यक्रम आयोजित कर सकें।
