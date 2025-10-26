कानपुर से लखनऊ आ रही चलती कार बनी आग का गोला, समय पर साथी संग बाहर कूदा चालक

संक्षेप: लखनऊ से कानपुर आ रही कार में किसानपथ पर आग लग गई। चलती कार में आग लगने से चालक और साथी हैरान रह गए। समय पर दोनों ने कार से कूदकर जान बचाई। हादसा दरोगा खेड़ा के पास हुआ। कार रास्ते में ही जलकर खाक हो गई।

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक कार सड़क पर चलते हुए आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि लखनऊ के किसानपथ पर दरोगा खेड़ा स्थित पारसनाथ मेमोरियल स्कूल के सामने रविवार सुबह चलती कार में आग लग गई। चालक और उसके साथ बैठे एक अन्य ने जैसे ही गाड़ी को आग पकड़ते हुए देखा तो किसी तरह बाहर निकलकर खुद को बचाया। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी गई।

सूचना मिलने पर पुलिस संग पहुंचे दमकल कर्मियों ने दो गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। मामले में मिली जानकारी के अनुसार कार बाराबंकी के कौरियाड़ गांव के रहने वाले राजू की बताई जा रही है। वही हादसे के समय अपनी कार में था। उन्होंने बताया कि कानपुर से लखनऊ आते समय दरोगा खेड़ा के पास कार में आग लग गई।