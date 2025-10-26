Hindustan Hindi News
कानपुर से लखनऊ आ रही चलती कार बनी आग का गोला, समय पर साथी संग बाहर कूदा चालक

संक्षेप: लखनऊ से कानपुर आ रही कार में किसानपथ पर आग लग गई। चलती कार में आग लगने से चालक और साथी हैरान रह गए। समय पर दोनों ने कार से कूदकर जान बचाई। हादसा दरोगा खेड़ा के पास हुआ। कार रास्ते में ही जलकर खाक हो गई।

Sun, 26 Oct 2025 12:15 PMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
यूपी की राजधानी लखनऊ में एक कार सड़क पर चलते हुए आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि लखनऊ के किसानपथ पर दरोगा खेड़ा स्थित पारसनाथ मेमोरियल स्कूल के सामने रविवार सुबह चलती कार में आग लग गई। चालक और उसके साथ बैठे एक अन्य ने जैसे ही गाड़ी को आग पकड़ते हुए देखा तो किसी तरह बाहर निकलकर खुद को बचाया। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी गई।

सूचना मिलने पर पुलिस संग पहुंचे दमकल कर्मियों ने दो गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। मामले में मिली जानकारी के अनुसार कार बाराबंकी के कौरियाड़ गांव के रहने वाले राजू की बताई जा रही है। वही हादसे के समय अपनी कार में था। उन्होंने बताया कि कानपुर से लखनऊ आते समय दरोगा खेड़ा के पास कार में आग लग गई।

आग देखते ही चालक और उसके साथी ने किसी तरह कार रोककर खुद को बचाया। इसकी सूचना दमकल को दी गई। सूचना मिलते ही सरोजनीनगर फायर स्टेशन से पहुंचे दमकल कर्मियों ने दो गाड़ियों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया। एफएसओ ने बताया कि आग के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। समय रहते दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आशंका है कि अधिक इंजन हीटिंग अथवा शार्ट सर्किट से आग लगी है। मामले में कार सवारों की जानकारी अनुसार जांच की जाएगी। कार सवारों को भी कोई चोट नहीं पहुंची है। हालांकि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। आग की लपटें तेजी से कार में फैली थीं।

