लखनऊ स्मारक घोटाले में 11 साल बाद कार्रवाई की तैयारी, घिरे एलडीए के दो पूर्व अफसर

संक्षेप: वर्ष 2014 में विजिलेंस में दर्ज एफआईआर के आधार पर चल रही जांच में अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता पर सीधे तौर पर कार्रवाई की तैयारी है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में स्मारकों के निर्माण के नाम पर हुए करीब 1400 करोड़ रुपये के महाघोटाले में वर्षों बाद अब कार्रवाई की आंच तेज हो गई है। वर्ष 2014 में विजिलेंस में दर्ज एफआईआर के आधार पर चल रही जांच में अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता पर सीधे तौर पर कार्रवाई की तैयारी है। कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने जांच तेज कर दी है। एलडीए सचिव को जांच से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

2007–2011 के बीच हुआ था घोटाला यह घोटाला वर्ष 2007 से 2011 के बीच तत्कालीन बसपा सरकार के दौरान लखनऊ और नोएडा में बनाए गए भव्य स्मारकों व उद्यानों से जुड़ा है। इसमें अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल, गौतम बुद्ध उपवन, कांशीराम ईको ग्रीन गार्डन, नोएडा का अंबेडकर पार्क बनाया गया था। इसमें लगाने के लिए बड़े पैमाने पर पत्थर खरीदे गए थे। इसी की खरीद में 1400 करोड़ का घोटाला हुआ था। इन परियोजनाओं के लिए 42 अरब 76 करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत हुआ था, जिसमें से 41 अरब 48 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

राजकीय निर्माण निगम के कई अधिकारी दायरे मेंइस घोटाले में सिर्फ एलडीए ही नहीं, बल्कि राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी भी शामिल पाए गए थे। निर्माण में शामिल निर्माण निगम व एलडीए के करीब 57 अधिकारी व कर्मचारी इस महा घोटाले में शामिल रहे हैं।

सीधे कार्रवाई होगी - इस मामले में अब शासन के 22 दिसंबर 2025 को आदेश जारी किया है। कमिश्नर लखनऊ को तत्काल जांच पूरी कर कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

- एलडीए की तरफ से सभी दस्तावेज कमिश्नर को उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण सचिव विवेक श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

- तत्कालीन अधिक्षण अभियन्ता विमल कुमार सोनकर (रिटायर) के खिलाफ शुरू हो रही है कार्रवाई।