Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Lucknow Monument scam investigation after 11 years action against two LDA former officers
लखनऊ स्मारक घोटाले में 11 साल बाद कार्रवाई की तैयारी, घिरे एलडीए के दो पूर्व अफसर

लखनऊ स्मारक घोटाले में 11 साल बाद कार्रवाई की तैयारी, घिरे एलडीए के दो पूर्व अफसर

संक्षेप:

वर्ष 2014 में विजिलेंस में दर्ज एफआईआर के आधार पर चल रही जांच में अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता पर सीधे तौर पर कार्रवाई की तैयारी है।

Jan 02, 2026 09:06 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ में स्मारकों के निर्माण के नाम पर हुए करीब 1400 करोड़ रुपये के महाघोटाले में वर्षों बाद अब कार्रवाई की आंच तेज हो गई है। वर्ष 2014 में विजिलेंस में दर्ज एफआईआर के आधार पर चल रही जांच में अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता पर सीधे तौर पर कार्रवाई की तैयारी है। कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने जांच तेज कर दी है। एलडीए सचिव को जांच से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

2007–2011 के बीच हुआ था घोटाला

यह घोटाला वर्ष 2007 से 2011 के बीच तत्कालीन बसपा सरकार के दौरान लखनऊ और नोएडा में बनाए गए भव्य स्मारकों व उद्यानों से जुड़ा है। इसमें अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल, गौतम बुद्ध उपवन, कांशीराम ईको ग्रीन गार्डन, नोएडा का अंबेडकर पार्क बनाया गया था। इसमें लगाने के लिए बड़े पैमाने पर पत्थर खरीदे गए थे। इसी की खरीद में 1400 करोड़ का घोटाला हुआ था। इन परियोजनाओं के लिए 42 अरब 76 करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत हुआ था, जिसमें से 41 अरब 48 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में स्मारक सफाई कर्मी ने दर्जनों ठगे, साथियों को बच्चों की नौकरी का लालच

राजकीय निर्माण निगम के कई अधिकारी दायरे मेंइस घोटाले में सिर्फ एलडीए ही नहीं, बल्कि राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी भी शामिल पाए गए थे। निर्माण में शामिल निर्माण निगम व एलडीए के करीब 57 अधिकारी व कर्मचारी इस महा घोटाले में शामिल रहे हैं।

सीधे कार्रवाई होगी

- इस मामले में अब शासन के 22 दिसंबर 2025 को आदेश जारी किया है। कमिश्नर लखनऊ को तत्काल जांच पूरी कर कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

- एलडीए की तरफ से सभी दस्तावेज कमिश्नर को उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण सचिव विवेक श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

- तत्कालीन अधिक्षण अभियन्ता विमल कुमार सोनकर (रिटायर) के खिलाफ शुरू हो रही है कार्रवाई।

- तत्कालीन मुख्य अभियंता त्रिलोकी नाथ (सेवानिवृत्त) के खिलाफ भी जल्दी कार्रवाई होगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |