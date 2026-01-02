लखनऊ में स्मारक के सफाई कर्मी ने दर्जनों को ठगा, साथ काम करने वालों को बच्चों की नौकरी का दिया लालच

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में बसपा शासन काल में बने स्मारकों और पार्कों की सफाई के लिए भर्ती हुए एक सफाई कर्मी ने दर्जनों लोगों को ठगा है। इसमें से 9 तो उसके साथ काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही हैं।

यूपी के लखनऊ में बसपा शासन काल में बने स्मारकों और पार्कों की सफाई के लिए भर्ती हुए एक सफाई कर्मी ने दर्जनों लोगों को ठगा है। इसमें से 9 तो उसके साथ काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही हैं। किसी को उसने उनके बच्चों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा तो किसी का तबादला मनचाही जगह कराने का आश्वासन दिया। किसी को ज्यादा वैल्यू का क्रेडिट कार्ड दिलाने के नाम पर तो किसी को उसकी सीट सुरक्षित रखने के नाम पर। अब पता चला कि उसने केवल स्मारक समिति के ही नौ कर्मचारियों से 60.30 लाख रुपए की ठगी है।

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने सैण्ड स्टोन ग्राइंडर व सफाई कर्मी विनय द्विवेदी को सस्पेंड कर दिया है। विनय द्विवेदी पहले अम्बेडकर स्मारक के बाह्य क्षेत्र में तैनात था। दिसम्बर में ही उसका तबादला यहां से हटाकर रमाबाई क्षेत्र में किया गया। स्मारक समिति में अपनी पहचान और पहुंच का हवाला देकर कर्मचारियों को उनके बच्चों को नौकरी और मनचाही जगह ट्रांसफर का भरोसा दिया।

ठगी के शिकार कर्मचारी राधेश्याम बिंद- 16 लाख

मुमताज अहमद- 7 लाख

अमरीश कुमार भारती- 5 लाख

राज नारायण- 7 लाख

रमेश कुमार सिंह- 3 लाख

शबाना- 1 लाख

आलोक कुमार- 9 लाख

लक्ष्मीधर- 6 लाख

जय प्रकाश- 6 लाख

पीड़ितों ने वापस पैसे मांगे तो उनको धमकाया जांच में सामने आया है कि यह ठगी किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही। कई कर्मचारियों से चरणबद्ध तरीके से रकम ली गई। जब पीड़ितों ने अपने पैसे वापस मांगे तो उनके साथ गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। धमकाया भी।