गालियां देने से रोकना पड़ा भारी, डांटने पर बेटे ने ही चाकू से रेती पिता की गर्दन
बेटे को गालियां देने से रोकना एक पिता को भारी पड़ गया। डांटने पर बेटे ने ही चाकू से पिता की गर्दन रेती। इसके बाद बेटा फरार हो गया। परिवार ने बताया कि बेटा आए दिन शराब के नशे में हंगामा और झगड़ा करता था। इससे परिवार परेशान था।
यूपी के लखनऊ में एक बेटे ने पिता की हत्या की कोशिश की। मोहनलालगंज के सिसेंडी में शराब के नशे में गालियां देने से रोकना बुजुर्ग पिता को भारी पड़ गया। गालियां देने से डांटा तो आरोपी बेटे ने पिता की गर्दन पर चाकू से हमलाकर लहूलुहान कर दिया। बेटे ने रिश्तों को ताक पर रखकर पिता की गर्दन रेत दी। पिता को घायल देख आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। छोटा बेटा ग्रामीणों की मदद से बुजुर्ग पिता को पहले मोहनलालगंज के निजी अस्पताल ले गया, जहां से उनकी हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया।
पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मामले में मिली जानकारी के अनुसार सिसेंडी के उत्तरगांव निवासी बाबूलाल (60) का बेटा शिव कुमार शुक्रवार को शराब के नशे में घर पर पहुंचा। शिव कुमार जोर-जोर से गालियां देने लगा। ग्रामीणों के मुताबिक शिव कुमार शराब पीने का आदी है। आए दिन शराब पीकर लोगों को गालियां देता, झगड़ा कर हंगामा करता है।
शुक्रवार को पिता बाबूलाल ने शिव कुमार को गालियां देने से मना किया। उन्होंने शिव कुमार से कहा कि घर के अंदर मां, बहू, बेटी हैं। गालियां देना सही नहीं है। पिता की डांट से नाराज नशे में धुत शिव कुमार घर के अंदर गया। वहां से चाकू निकाल लाया। चाकू से पिता बाबूलाल की गर्दन रेत दी। बाबूलाल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। यह देख आरोपी शिव कुमार मौके से फरार हो गया।
छोटे बेटे अजीत ने पिता को लहूलुहान देखा तो घर में चीख पुकार मच गई। अजीत पिता बाबूलाल को पड़ोसियों की मदद से मोहनलालगंज के निजी अस्पताल ले गया। रात में ही हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने बाबूलाल को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। बाबूलाल का इलाज जारी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई। मोहनलालगंज इंस्पेक्टर रामबाबू ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। तहरीर मिलने पर केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है।
पुलिस का कहना है कि मामले में हमले की जानकारी हो गई है। आरोपी अभी फरार है। घायल या परिवार की ओर से तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें लगाई जाएंगी। फिलहाल गंभीर रूप से घायल बाबूलाल का अस्पताल में इलाज जारी है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें