सपा में शामिल हुए कई नेता, अखिलेश यादव ने किया स्वागत; धनतेरस-दीपावली की बधाई दी

सपा में शामिल हुए कई नेता, अखिलेश यादव ने किया स्वागत; धनतेरस-दीपावली की बधाई दी

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में स्थित सपा मुख्यालय में शनिवार को कई नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। नेताओं को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा में शामिल करते हुए स्वागत किया। साथ ही अखिलेश यादव ने कार्यकताओं, समर्थकों और जनता को धनतेरस और दीपावली की बधाई भी दी।

Sat, 18 Oct 2025 02:23 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी के लखनऊ में स्थित सपा मुख्यालय में शनिवार को कई नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। नेताओं को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा में शामिल करते हुए स्वागत किया। साथ ही अखिलेश यादव ने कार्यकताओं, समर्थकों और जनता को धनतेरस और दीपावली की बधाई भी दी। अखिलेश यादव ने इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि धनतेरस व दीपावली की बधाई। पीडीए के सामाजिक आंदोलन, बाबा साहब के आंदोलन के लिए बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। सपा का लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि न्याय और सामाजिक समानता की स्थापना करना है।

बता दें कि लखनऊ में आज सपा में राजेंद्र प्रसाद कनौजिया, अमरपाल कन्नौज, विजय यादव डुमरियागंज से, देवेंद्र कुशवाहा, नदीम अशरफ, रणवीर सिंह गौतम, श्यामलाल बिंद गाजीपुर से शामिल हुए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इन सभी नेताओं के शामिल होने पर सभी का स्वागत किया। अखिलेश यादव ने कहा कि इनके आने से सपा को सामाजिक न्याय पर चलने में मजबूती मिलेगी।

पीडीए जन चौपाल जारी

इसके अलावा समाजवादी पार्टी की पीडीए जन चौपाल साइकिल यात्रा भी जारी है। पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई यह यात्रा अब तक 43 गांवों का भ्रमण कर चुकी है। जन चौपाल का युवा गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ता और समर्थक सपा का प्रचार कर लोगों को सपा से जुड़ने के लिए प्ररित कर रहे हैं। सपा नेताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि आने वाला समय समाजवादी विचारधारा का है सो पार्टी से जुड़ें। जन चौपाल और साइकिल यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हो रहे हैं।