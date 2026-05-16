पत्नी के भागने की रिपोर्ट करवाने गया पति पुलिस के सवालों में उलझा, खोला हत्या का राज और फिर...

यूपी के लखनऊ में चिनहट के पुराना पोस्ट ऑफिस इलाके में सब्जी विक्रेता अल्ताब उर्फ कल्लू ने प्रेम प्रसंग के शक में बुधवार देर रात पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। गुरुवार तड़के शव ट्रॉली बैग में भरकर ई-रिक्शा पर लादा और इंदिरा नहर किनारे झाड़ियों में फेंक दिया।

यूपी के लखनऊ में चिनहट के पुराना पोस्ट ऑफिस इलाके में सब्जी विक्रेता अल्ताब उर्फ कल्लू ने प्रेम प्रसंग के शक में बुधवार देर रात पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। गुरुवार तड़के शव ट्रॉली बैग में भरकर ई-रिक्शा पर लादा और इंदिरा नहर किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। दोपहर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंच गया। वहां पुलिस के सवालों में फंस गया और हत्या कर शव ठिकाने लगाने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर झाड़ियों से शव बरामद कर लिया।

पुलिस उपायुक्त पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा के मुताबिक अल्ताब मूल रूप से अयोध्या जनपद के रुदौली सफीनगर का रहने वाला है। पत्नी यास्मीन (24) और दो बच्चों के साथ चिनहट में पुराना पोस्ट ऑफिस इलाके में रहता था। यहां वह सब्जी बेचने का काम करता था। दोपहर बाद अल्ताब चिनहट थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचा था। इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा व तेज शुक्ला ने उससे सवाल शुरू किए तो फंस गया। आशंका होने पर गहन पूछताछ की, जिसमें उसने पत्नी की हत्या किए जाने की बात स्वीकार की। बताया कि पत्नी के उसके मौसेरे भाई से प्रेम प्रसंग थे। वह उससे फोन पर घंटों बात करती थी।

कई बार मना करने पर भी नहीं मानी। इस बात को लेकर बुधवार शाम को भी झगड़ा हुआ था। देर रात प्लान के तहत उसने गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। शव को ट्रॉली बैग में भरा और इंदिरा नहर जाने के लिए ई-रिक्शा बुक किया। ई-रिक्शा नहर के पास छोड़कर चला गया। इसके बाद शव झाड़ियों में छुपा दिया। पुलिस टीम अल्ताब को लेकर मौके पर पहुंची और निशानदेही पर याशमीन का शव बरामद कर लिया गया। वहीं उसकी मौत से कोराहम मचा हुआ है।

घरवालों से बोला मंडी गया था सब्जी लेने, पत्नी भाग गई इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पत्नी का शव ठिकाने लगाकर जब अल्ताब लौटा तो उसने मोहल्ले और याशमीन के घरवालों को बताया कि पत्नी भाग गई। उन्होंने पूछा कि तुम तो घर पर थे तो पत्नी कैसे चली गई? इस पर बोला कि वह सब्जी लेने मंडी गया था। इस बीच पत्नी भाग गई। याशमीन के घरवालों को भी उस पर शक हुआ। पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने भी अल्ताब पर शक जाहिर किया था।