अफेयर में रोड़ा बनी पत्नी की हत्या कर शव नदी में फेंका, नाखूनों से कातिल पति का सच लिख गई अंजलि

लखनऊ के रहीमाबाद में प्रेम प्रसंग में बाधा बनी पत्नी की पति ने हत्या कर शव गोमती नदी में फेंका था। अंजलि ने खुद को बचाने के लिए कातिल पर तीखे प्रहार किए थे। जिस्म पर छपे नाखूनों के निशान ने हत्या का राज खोला।

यूपी के लखनऊ में प्रेम प्रसंग में बाधा बनी पत्नी अंजलि सिंह (26) की घर में हत्या करने के बाद आरोपी पति उमेंद्र प्रताप सिंह ने परिजनों, प्रेमिका के साथ मिलकर शव को इटौंजा इलाके में पुल से गोमती नदी में फेंक दिया था। आरोपी उमेंद्र अंजलि के मायके पक्ष के लोगों के साथ पत्नी की तलाश करने का नाटक करता रहा। मायके पक्ष के लोगों ने आरोपी पति के शरीर पर नाखूनों के ताजे निशान देखे तो उन्हें उस पर शक हो गया। मायके पक्ष के लोगों ने रहीमाबाद थाने में आरोपी पति समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी पति ने हत्या की बात कबूल कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव नदी में फेंकने की बात कबूल की।

उन्नाव दही के सोनिक निवासी पुष्पेंद्र सिंह के मुताबिक बहन अंजलि सिंह का विवाह रहीमाबाद सहिजना के उमेंद्र प्रताप सिंह के साथ 16 नवंबर 2016 को हुआ था। पुष्पेंद्र का आरोप है कि करीब एक माह पहले अंजलि ने पति उमेंद्र को एक महिला से मोबाइल पर चैट करते हुए देख लिया था। चैट और महिला के साथ पति के फोटो अंजलि ने अपने मोबाइल में ले लिए थे। यह बात अंजलि ने मायके और ससुराल पक्ष के लोगों को बताई थी। इसी बात से नाराज होकर उमेंद्र सिंह ने पत्नी अंजलि को बुरी तरह से पीटा था। अंजलि के सिर पर गंभीर चोट भी आई थी।

शव फेंकने के बाद आरोपियों ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट आरोप है कि गुरुवार रात पति उमेंद्र ने अपनी मां, प्रेमिका व अन्य लोगों के साथ मिलकर अंजलि की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के समय अंजलि से मारपीट हुई थी। अंजलि ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। यही वजह थी कि उमेंद्र के शरीर पर अंजलि के नाखूनों से किए गए वार के कई जगह निशान थे। शव नदी में फेंकने के बाद आरोपी उमेंद्र के परिजनों ने अंजलि के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

दिखाने के लिए उप्रेंद्र करता रहा परिजनों के साथ तलाश इटौंजा थाने से रहीमाबाद पुलिस को शव मिलने की जानकारी दी गई। परिजनों ने शिनाख्त अंजलि के रूप में की। भाई पुष्पेंद्र का आरोप है कि उमेंद्र भी उन लोगों के साथ मिलकर दिखावे के लिए अंजलि की तलाश में था। पुष्पेंद्र के मुताबिक उन लोगों ने उमेंद्र के शरीर पर नाखूनों के निशान देखे तो उससे जानकारी की, लेकिन वह टालमटोल करने लगा, जिस पर मायके पक्ष के लोगों को शक हुआ। पुष्पेंद्र ने शुक्रवार रात को ही अंजलि की हत्या के आरोप में पति उमेंद्र प्रताप सिंह, मां गायत्री सिंह व कपिल चौरसिया, प्रेमिका समेत सात लोगों पर हत्या कर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है।