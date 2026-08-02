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अफेयर में रोड़ा बनी पत्नी की हत्या कर शव नदी में फेंका, नाखूनों से कातिल पति का सच लिख गई अंजलि

By Srishti Kunj
संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ के रहीमाबाद में प्रेम प्रसंग में बाधा बनी पत्नी की पति ने हत्या कर शव गोमती नदी में फेंका था। अंजलि ने खुद को बचाने के लिए कातिल पर तीखे प्रहार किए थे। जिस्म पर छपे नाखूनों के निशान ने हत्या का राज खोला।

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पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके प्रेमिका की मदद से शव को गोमती नदी में फेंक दिया।

यूपी के लखनऊ में प्रेम प्रसंग में बाधा बनी पत्नी अंजलि सिंह (26) की घर में हत्या करने के बाद आरोपी पति उमेंद्र प्रताप सिंह ने परिजनों, प्रेमिका के साथ मिलकर शव को इटौंजा इलाके में पुल से गोमती नदी में फेंक दिया था। आरोपी उमेंद्र अंजलि के मायके पक्ष के लोगों के साथ पत्नी की तलाश करने का नाटक करता रहा। मायके पक्ष के लोगों ने आरोपी पति के शरीर पर नाखूनों के ताजे निशान देखे तो उन्हें उस पर शक हो गया। मायके पक्ष के लोगों ने रहीमाबाद थाने में आरोपी पति समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी पति ने हत्या की बात कबूल कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव नदी में फेंकने की बात कबूल की।

उन्नाव दही के सोनिक निवासी पुष्पेंद्र सिंह के मुताबिक बहन अंजलि सिंह का विवाह रहीमाबाद सहिजना के उमेंद्र प्रताप सिंह के साथ 16 नवंबर 2016 को हुआ था। पुष्पेंद्र का आरोप है कि करीब एक माह पहले अंजलि ने पति उमेंद्र को एक महिला से मोबाइल पर चैट करते हुए देख लिया था। चैट और महिला के साथ पति के फोटो अंजलि ने अपने मोबाइल में ले लिए थे। यह बात अंजलि ने मायके और ससुराल पक्ष के लोगों को बताई थी। इसी बात से नाराज होकर उमेंद्र सिंह ने पत्नी अंजलि को बुरी तरह से पीटा था। अंजलि के सिर पर गंभीर चोट भी आई थी।

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शव फेंकने के बाद आरोपियों ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

आरोप है कि गुरुवार रात पति उमेंद्र ने अपनी मां, प्रेमिका व अन्य लोगों के साथ मिलकर अंजलि की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के समय अंजलि से मारपीट हुई थी। अंजलि ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। यही वजह थी कि उमेंद्र के शरीर पर अंजलि के नाखूनों से किए गए वार के कई जगह निशान थे। शव नदी में फेंकने के बाद आरोपी उमेंद्र के परिजनों ने अंजलि के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

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दिखाने के लिए उप्रेंद्र करता रहा परिजनों के साथ तलाश

इटौंजा थाने से रहीमाबाद पुलिस को शव मिलने की जानकारी दी गई। परिजनों ने शिनाख्त अंजलि के रूप में की। भाई पुष्पेंद्र का आरोप है कि उमेंद्र भी उन लोगों के साथ मिलकर दिखावे के लिए अंजलि की तलाश में था। पुष्पेंद्र के मुताबिक उन लोगों ने उमेंद्र के शरीर पर नाखूनों के निशान देखे तो उससे जानकारी की, लेकिन वह टालमटोल करने लगा, जिस पर मायके पक्ष के लोगों को शक हुआ। पुष्पेंद्र ने शुक्रवार रात को ही अंजलि की हत्या के आरोप में पति उमेंद्र प्रताप सिंह, मां गायत्री सिंह व कपिल चौरसिया, प्रेमिका समेत सात लोगों पर हत्या कर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है।

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हत्या में प्रयोग हुई कार बरामद पांच गिरफ्तार

अंजलि का सात साल का बेटा पीयूष है। रहीमाबाद इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुनायक ने बताया कि घटना में इस्तेमाल हुई स्विफ्ट डिजायर बरामद कर ली गई है। पांच आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अगले दिन शुक्रवार को अंजलि का शव इटौंजा इलाके में पुल के पास नदी में उतराता मिला था। इटौंजा पुलिस ने आसपास थानों की महिला की गुमशुदगी की तफ्तीश की तो पता चला कि रहीमाबाद से अंजलि सिंह लापता है।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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