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फॉलोअर्स बढ़ाने की सनक में गई युवक की जान, फांसी की रील बनाने में घुटा दम

Apr 09, 2026 07:47 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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यूपी के लखनऊ में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की सनक में मड़ियांव के अजीजनगर में रहने वाले 20 वर्षीय मो. जाकिर ने जान गवां दी। इंस्टाग्राम पर फांसी लगाने की रील बनाते समय रविवार को उसका पैर स्टूल से फिसल गया। इससे वह नीचे गिरा और गला कस गया।

फॉलोअर्स बढ़ाने की सनक में गई युवक की जान, फांसी की रील बनाने में घुटा दम

यूपी के लखनऊ में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की सनक में मड़ियांव के अजीजनगर में रहने वाले 20 वर्षीय मो. जाकिर ने जान गवां दी। इंस्टाग्राम पर फांसी लगाने की रील बनाते समय रविवार को उसका पैर स्टूल से फिसल गया। इससे वह नीचे गिरा और गला कस गया। गंभीर हालत में परिवारीजनों ने जाकिर को बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बुधवार को उसकी मौत हो गई।

जाकिर अपने पिता मो. रफीक के साथ कबाड़ का काम करता था। इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो भी बनाता था। जाकिर के भाई अजीज ने बताया कि रविवार को सभी लोग काम पर गए थे। घर पर भाई और मां शहनाज बानो थीं। दोपहर में मां बर्तन धुल रही थीं। भाई कमरे में था। वह अंदर से कमरा बंद कर फांसी की रील बना रहा था। तख्त पर स्टूल रखकर खड़ा था। उसने गले में फंदा डाला। चादर का एक सिरा पंखे से बांध रखा था।

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एकाएक स्टूल से उसका पैर फिसल गया। स्टूल गिरने की आवाज हुई तो मां दौड़ीं। कमरे का दरवाजा काफी देर खटखटाती रहीं पर भाई की कोई आवाज नहीं आई। मां ने पड़ोसियों को बुलाया। दरवाजा तोड़ा तो अंदर भाई फंदे से लटका था। आनन-फानन उसको क्षेत्र स्थित अस्पताल ले जाया गया। वहां से बलरामपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान बुधवार सुबह भाई की मौत हो गई। इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि घरवालों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

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मोबाइल में मिले वीडियो खुला था इंस्टाग्राम

अजीज ने बताया कि उसके भाई जारिक का मोबाइल तख्त के पास पड़ा था। उसमें इंस्टाग्राम खुला था। वीडियो भी मिला है। वह बताता था कि रील पर फालोअर्स और लाइक बढ़ेंगे तो रुपये भी मिलेंगे।

कई और केस

- 15 मार्च को जनेश्वर मिश्र पार्क रोड पर स्पोर्ट्स बाइक पर 360 डिग्री कैमरा लगाककर 100 से भी तेज रफ्तार से फर्राटा भरकर रील बनाने में 12वीं के छात्र 17 वर्षीय नैतिक की जान चली गई।

- होली के दो दिन पहले कृष्णानगर में बर्थ-डे पार्टी के दौरान रील बनाते समय कक्षा सात के छात्र उनैज को उसके साथी ने गोली मार दी थी। माथे पर गोली लगने से उनैज की मौत हो गई थी।

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सोशल मीडिया पर न खेलें मौत का खेल

अपर पुलिस उपायुक्त किरन यादव ने अपील की है कि कोई भी ऐसा वीडियो अथवा कंटेट न डालें जो लोगों को खतरनाक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता हो।

- न ही गेमिंग आदि में फंसकर कोई प्राइवेट वीडियो शेयर करें, जिससे कोई आपको ब्लैकमेल कर सके।

- हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जान से बढ़कर सोशल मीडिया के लाइक और व्यूज नहीं हैं।

- अभिभावकों को अपने बच्चों और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखनी चाहिए।

- कभी कभार लोग एक्टिंग आदि के लिए खतरनाक वीडियो बनाते हैं जिससे उनकी जान चली जाती है। ऐसे वीडियो कतई न बनाएं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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