बुलाकर शराब पिलाई और गला रेतकर किया कत्ल, मैदान में खून से लथपथ मिला युवक का शव

यूपी के लखनऊ में चिनहट इलाके में प्राइवेट नौकरी करने वाले 21 वर्षीय रितेश उर्फ बाला को उसके दोस्तों ने फोन कर मिलने के लिए मंगलवार रात बुलाया। हरदासी खेड़ा मैदान में शराब पार्टी की और फिर गला रेतकर हत्या कर दी।

यूपी के लखनऊ में चिनहट इलाके में प्राइवेट नौकरी करने वाले 21 वर्षीय रितेश उर्फ बाला को उसके दोस्तों ने फोन कर मिलने के लिए मंगलवार रात बुलाया। हरदासी खेड़ा मैदान में शराब पार्टी की और फिर गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद हत्यारे भाग निकले।

कल्याणी विहार कमता निवासी रितेश कुमार उर्फ बाला प्राइवेट नौकरी करता था। मंगलवार देर रात हरदासी खेड़ा मैदान में उसका खून से लथपथ शव मिला। पास में ही उसकी बाइक खड़ी थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा और पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक की बाइक के नंबर के आधार पर कल्याणी विहार कमता निवासी दयाशंकर को फोन किया। दयाशंकर को घटना की जानकारी दी और रितेश की फोटो भेजी।

घर से 200 रुपये लेकर बाइक से निकला फोटो देखकर दयाशंकर ने शव की पहचान इकलौते बेटे के रूप में की। रितेश के मामा ने बताया कि भांजा इंटर तक पढ़ा था। मंगलवार शाम करीब पांच से छह बजे के बीच भांजे के दोस्त प्रियांशु का फोन आया था। उसने मिलने के लिए बुलाया था। भांजा घर से 200 रुपये लेकर बाइक से निकला था। करीब 7:30 बजे भांजी रोशनी ने रितेश को फोन किया। रितेश ने कहा कि वह निशातगंज में है। थोड़ी देर बाद आएगा।

फोन पर कहा पर घर नहीं पहुंचा फिर आधे घंटे बाद फोन किया तो बोला कि पॉलीटेक्निक चौराहे पर है, आ रहा है। करीब 8:30 बजे फोन किया तो भांजे ने कहा कि घर के पास है, आ रहा है। इसके बाद भी रितेश घर नहीं पहुंचा। कुछ देर बाद भांजी ने फिर फोन मिलाया तो रितेशका मोबाइल स्विच आफ हो गया। बता दें कि मामले में दयाशंकर की तहरीर के आधार पर प्रियांशु के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

क्षणिक विवाद और प्रेम समेत बिंदुओं पर जांच इंस्पेक्टर ने बताया कि दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीसी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। यह तस्दीक की जा हरी है कि रितेश के साथ और कौन था? हत्या की वजह क्षणिक विवाद अथवा प्रेम प्रसंग हैं। सभी बिंदुओं पर तफ्तीश की जा रही है।

मैदान में रितेश को पिलाई शराब, दो से तीन हत्यारे रितेश को उसके दोस्तों ने मैदान में बुलाया था। वहां पड़े ईटों और परिस्थितिजन्य साक्ष्य बता रहे हैं हत्यारे दो से तीन थे। सभी ने ईंट पर बैठकर शराब पी। इसके बाद उनके बीच विवाद हुआ और उसी समय धारदार हथियार से रितेश का गला रेत दिया गया।