पानी की टंकी पर चढ़ा युवक रात भर ऊपर ही सोया, सुबह देखा तो पुलिस ने नीचे उतारा
संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवक ने पुलिस के हाथ-पांव फुला दिए। दरअसल, ऐशबाग गुलजार नगर रेलवे कॉलोनी में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। रात भर वहीं सोया। सुबह पुलिस ने उसे समझाकर नीचे उतारा।
यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवक ने पुलिस के हाथ-पांव फुला दिए। दरअसल, ऐशबाग गुलजार नगर रेलवे कॉलोनी में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। रात भर वहीं सोया। किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। रविवार सुबह बाजारखाला पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद पुलिस उसे नीचे उतारने पहुंची। पुलिस ने पहले तो उसे समझा-बुझाकर टंकी से नीचे उतारा। इसके बाद नीचे आने पर उसे आरपीएफ के सुपुर्द किया गया।
मामले में जानकारी देते हुए थानाप्रभारी बाजारखाला ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि युवक ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह उड़ीसा में अनाथआश्रम का रहने वाला अभिराम है। वह अपने माता-पिता के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहा है। वह ट्रेन से शनिवार को लखनऊ आया। शनिवार की रात वह किसी तरह पानी की टंकी पर चढ़ गया। रातभर युवक टंकी के ऊपर ही सोया। इसके बाद सुबह उसकी आंख खुली। वो वहीं टंकी पर खड़ा हो गया। टंकी के ऊपर एक युवक को खड़ा देखकर आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।
सूचना के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पानी की टंकी पर पहुंची। कुछ पुलिसकर्मी पांनी की टंकी पर चढ़े और युवक को समझाया। उन्होंने युवक से जानकारी ली और फिर पुलिस टीम ने उसे समझाकर नीचे उतारा। इसके साथ ही टंकी परिसर के चौकीदार को हिदायत दी गई कि वह अपनी ड्यूटी ठीक से करे। अगली बार से यह लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही के कारण बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है युवक को आरपीएफ के सुपुर्द कर दिया गया है।