पानी की टंकी पर चढ़ा युवक रात भर ऊपर ही सोया, सुबह देखा तो पुलिस ने नीचे उतारा

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवक ने पुलिस के हाथ-पांव फुला दिए। दरअसल, ऐशबाग गुलजार नगर रेलवे कॉलोनी में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। रात भर वहीं सोया। सुबह पुलिस ने उसे समझाकर नीचे उतारा।

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवक ने पुलिस के हाथ-पांव फुला दिए। दरअसल, ऐशबाग गुलजार नगर रेलवे कॉलोनी में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। रात भर वहीं सोया। किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। रविवार सुबह बाजारखाला पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद पुलिस उसे नीचे उतारने पहुंची। पुलिस ने पहले तो उसे समझा-बुझाकर टंकी से नीचे उतारा। इसके बाद नीचे आने पर उसे आरपीएफ के सुपुर्द किया गया।

मामले में जानकारी देते हुए थानाप्रभारी बाजारखाला ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि युवक ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह उड़ीसा में अनाथआश्रम का रहने वाला अभिराम है। वह अपने माता-पिता के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहा है। वह ट्रेन से शनिवार को लखनऊ आया। शनिवार की रात वह किसी तरह पानी की टंकी पर चढ़ गया। रातभर युवक टंकी के ऊपर ही सोया। इसके बाद सुबह उसकी आंख खुली। वो वहीं टंकी पर खड़ा हो गया। टंकी के ऊपर एक युवक को खड़ा देखकर आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।