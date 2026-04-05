मैंने स्टेशन पर बम लगा दिया....पत्नी के दोस्त को फंसाने के लिए पति ने किया बड़ा कांड
हैलो कंट्रोल रूम, मैंने चारबाग स्टेशन और एयरपोर्ट पर बम लगा दिया है। कुछ ही देर में दोनों उड़ जाएंगे... यह धमकी भरा फोन शुक्रवार की शाम को 1090 पर आया। जबकि एयरपोर्ट के लिए मेल किया गया। फोन और मेल आते ही हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
हैलो कंट्रोल रूम, मैंने चारबाग स्टेशन और एयरपोर्ट पर बम लगा दिया है। कुछ ही देर में दोनों उड़ जाएंगे... यह धमकी भरा फोन शुक्रवार की शाम को 1090 पर आया। जबकि एयरपोर्ट के लिए मेल किया गया। फोन और मेल आते ही हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। स्टेशन और एयरपोर्ट पर सुरक्षा भी सतर्क हो गई। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में लगी और कॉल और मेल करने वाले को खोजने लगी। इसी क्रम में जीआरपी चारबाग की टीम ने फोन नंबर ट्रेस करते हुए शनिवार की सुबह आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने आरोपी से जेल में पूछताछ शुरू कर दी। उसने पूछताछ में बताया कि बम लगाने की धमकी फर्जी थी। आरोपी ने अपनी पत्नी के मित्र को फंसाने के लिए धमकी दी थी। मामले में मिली जानकारी के अनुसार आलमबाग निवासी उमेश कुमार की पत्नी मल्टी कॉलोनी निवासी कार्तिकेय से अक्सर फोन पर बात करती थी। नाराज उमेश ने पत्नी के मोबाइल से 1090 पर धमकी भरा फोन किया। जीआरपी ने धमकी देने वाले फोन नंबर को सर्विलांस पर लगाया तो पता चला कि नंबर कार्तिकेय के नाम पर है। कार्तिकेय ने बताया यह नंबर उसने उमेश की पत्नी को दिया है।
पुलिस की टीम ने उमेश की पत्नी से पूछताछ की तो पता चला कि उमेश ने शुक्रवार को उसका फोन ले लिया था। वहां से आगे का खुलासा हुआ। पुलिस ने इसी आधार पर उमेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि फर्जी धमकी देकर उसने अपनी पत्नी के दोस्त को फंसाने की कोशिश की थी।
मामूली विवाद में चलाई गोली, भगदड़
बहराइच के विशेश्वरगंज कस्बा में शनिवार देर रात एक मामूली विवाद ने अचानक तूल पकड़ लिया। मामला मारपीट से होते हुए फायरिंग तक पहुंच गया। जिससे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। पीड़ित की तहरीर पर हमलावर को नामजद कर एफआईआर दर्ज की गई है। विशेश्वरगंज थाने के कस्बा निवासी पप्पू उर्फ सूरज लाल पुत्र रामचंदर जायसवाल अपने घर के सामने धूल हटाने के लिए पानी का छिड़काव कर रहे थे। इसी दौरान बाजार निवासी जगप्रीत सिंह उर्फ सोनू सरदार पुत्र जसवंत सिंह उर्फ बब्बू सिंह वहां पहुंच गया और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी।
आरोप है कि झगड़े के दौरान ही आरोपी ने नाजायज असलहा निकालकर फायरिंग कर दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग भयभीत हो उठे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल शुरू की। पीड़ित पप्पू जायसवाल की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थानाध्यक्ष संदीप द्विवेदी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है तथा आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें