मामूली विवाद में युवक पर बेरहमी से बरसाए लाठी-डंडे, पीट-पीटकर कर दी हत्या

लखनऊ में एक युवक को पीट-पीटकर कर मार डाला। घटना बंथरा के कटी बगिया में हुई। चार हमलावर हिरासत में लिए गए हैं। युवक को आरोपियों ने दोपहर को पीटा था और देर रात इलाज के दौरान युवक की अस्पताल में मौत हो गई।

यूपी की राजधानी लखनऊ में बंथरा इलाके के कटी बगिया में मंगलवार दोपहर 25 वर्षीय प्रदीप पर एक पंचर की दुकान पर कुछ लोगों ने हमला किया और युवक की हत्या कर दी। लाठी-डंडों से जमकर उसे पीटा। आस-पास के लोगों ने प्रदीप को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। प्रदीप की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

जानकारी के अनुसार प्रदीप बंथरा के शहजादी गांव का रहने वाला था। बुधवार दोपहर करीब दो बचे वह बाइक का पंचर बनवाने की बात कहकर घर से निकला था। कटी बगिया में पंचर की दुकान पर था। इस बीच पड़ोसी दुकानदार मनीष से गाली-गलौज हो गई। विरोध पर दोनों में भिड़ंत हो गई। मनीष ने फोन कर साथियों को बुला लिया। आरोप है कि अंकित, अमित, रवि व अन्य लोग पहुंच गए। सभी ने प्रदीप पर हमला बोल दिया। उसे लाठी-डंडों से जमकर पीटा। हमले में प्रदीप का सिर फट गया। उसकी नाक और मुंह पर भी गंभीर चोट आई। आस पड़ोस के लोग दौड़े तो हमलावर भाग निकले।