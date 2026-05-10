ईंट से सिर और चेहरा कूचकर युवक की बेरहमी से हत्या, गांव के बाहर खून से लथपथ मिला शव
यूपी के लखनऊ में सरोजनीनगर के बिजनौर इलाके में शुक्रवार रात एसजीपीजीआई के संविदाकर्मी की ईंट से सिर व चेहरा कूचकर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह युवक का शव खून से लथपथ गांव के बाहर झील के पास स्थित एक माली प्लाट में मिला।
यूपी के लखनऊ में सरोजनीनगर के बिजनौर इलाके में शुक्रवार रात एसजीपीजीआई के संविदाकर्मी की ईंट से सिर व चेहरा कूचकर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह युवक का शव खून से लथपथ गांव के बाहर झील के पास स्थित एक माली प्लाट में मिला। घटनास्थल से बीयर, पानी की बोतल, नमकीन के पैकेट करीब एक दर्जन प्लास्टिक के गिलास पड़े मिले। कुछ दूरी पर युवक की बाइक भी खड़ी मिली।
अशरफ नगर इठुरिया के डेरहवा मोहल्ला निवासी सूरज गौतम उर्फ छोटू (28) के पिता की करीब 15 वर्ष पहले मौत हो चुकी है। सूरज मां केशाना और शादीशुदा बड़े भाई शुभम संग ननिहाल में ही रहता था। उसकी बहन प्रियंका की शादी हो चुकी है। सूरज, शुभम और केशाना एसजीपीजीआई में संविदा पर सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। परिजन ने बताया कि शुक्रवार को सूरज छुट्टी पर था। सूरज रात करीब 8:30 बजे बाइक से मां को पीजीआई से घर लेकर आया। दरवाजे पर मां को उतारने के बाद बोला कि आप खाना बनाइाए, मैं बिजनौर तक जाकर आता हूं।
काफी समय बीतने के बाद भी सूरज वापस नहीं लौटा। शनिवार सुबह करीब चार बजे जानकारी मिली कि रात में सूरज - गांव की एक परचून दुकान के पास देखा गया था और बाद में बिजनौर की ओर चला गया था। इसके बाद बड़ा भाई शुभम उसकी तलाश में बिजनौर की ओर निकला तो घर से करीब 800 मीटर दूर बिजनौर जाने वाले रास्ते के किनारे सूरज की बाइक खड़ी मिली। सड़क से करीब 100 मीटर दूर झील किनारे एक खाली प्लाट में सूरज का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। मृतक के चेहरे, गले और माथे पर ईंट तथा हथियार से वार के निशान मिले।
घटनास्थल पर कई जगह मिला खून
फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल के अलावा थोड़ी-थोड़ी दूर पर कई जगह खून पड़ा मिला। कुछ दूरी पर खून से सनी एक ईट पड़ी थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि हत्यारों ने यहीं उसका सिर नीव पर रखकर ईंट से कूच दिया होगा। इससे करीब 40 मीटर की दूरी पर शव पड़ा था, जहां भारी मात्रा में खून था। खून से लथपथ नींव से शव तक जाने वाले रास्ते पर करीब आधा दर्जन स्थानों पर खून पड़ा हुआ था।
ऐसा लग रहा था कि हत्यारों से बचने के लिए सूरज भाग रहा होगा। जिससे रास्ते में खून गिरता गया। परिजन का आरोप है कि सूरज के पास मौजूद दो मोबाइल में से एक मोबाइल और उसका पर्स गायब है। पुलिस सूत्रों की मानें तो सूरज घंटों मोबाइल पर बैठकर बात करता रहता था। आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि किसी लड़की से सूरज का प्रेम-प्रसंग रहा होगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें