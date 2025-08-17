लूट-डकैती-अपहरण के आरोपी ने जन्माष्टमी मना रहे भक्तों पर चढ़ाई एसयूवी, कई घायल

लखनऊ में एक एसयूवी ने जन्माष्टमी मना रही भक्तों की भीड़ को रौंद दिया। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हादसा तेलीबाग स्थित वरदानी मंदिर के पास हुआ। घटना के बाद भीड़ ने ड्राइवर को पकड़कर उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया।

यूपी के लखनऊ में बड़े सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेलीबाग स्थित वरदानी हनुमान मंदिर के पास शनिवार रात जन्माष्टमी उत्सव मनाने के लिए भक्तों की भीड़ जमा थी। उत्सव में लगे लोगों को एक तेज रफ्तार एसयूवी ने रौंद दिया। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। जिसमें से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है। एसयूवी के लोगों को रौंदता देख वहां अफरा तफरी मच गई। इसी बीच बचकर भागने के लिए ड्राइवर ने बैक गेयर लगा दिया और एसयूवी पीछे दौड़ा दी।

लोगों की भीड़ ने ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कई जिलों में अपहरण, लूट और चोरी के आठ मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार तेलीबाग स्थित वरदानी मन्दिर पर शनिवार देर रात 12 लोग कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे थे। तभी तेलीबाग की तरफ से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी भीड़ को रौंदते हुए निकल गई। चीख पुकार पर लोग एसयूवी के आगे आकर गाड़ी का गेट खोलने लगे। भागने के लिए ड्राइवर ने एसयूवी पीछे दौड़ा दी। किसी तरह लोगों ने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया।