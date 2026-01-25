केजीएमयू अवैध कब्जों पर ले रहा एक्शन, परिसर में पांच मजारें हटाने को लेकर हलचल
केजीएमयू के नोटिस से मजारों की देखभाल करने वाले खादिम और मुतवल्ली सकते में हैं। वहीं संस्थान मजारे हटाने पर अडिग है। शनिवार को केजीएमयू में दिन भर गहमागहमी रही। किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद नजर आई।
केजीएमयू परिसर में अवैध कब्जे
केजीएमयू परिसर में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हैं। ट्रॉमा सेंटर, क्वीनमेरी, रेस्पीरेटरी मेडिसिन, आर्थोपैडिक्स व नेत्र रोग विभाग के पीछे मजार हैं। इन मजारों को हटाने के लिए केजीएमयू प्रशासन पिछले करीब दो साल से प्रयासरत है। धर्मान्तरण प्रकरण के बाद केजीएमयू प्रशासन ने मजारों को हटाने की कवायद और तेज कर दी है।
मजारों की साफ-सफाई बढ़ाई गई
केजीएमयू प्रशासन के रुख से मजारों की देखभाल करने वाले खादिम और मुतवल्ली में हलचल है। मजारों पर दिन भर जायरीन का आवागमन रहा। मजारों की साफ सफाई बढ़ा दी गई। जियारत (दर्शन) करते देखे गए। दुआ करने वालों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है।
अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं
कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने बताया कि अवैध कब्जों को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजारों को 15 दिन में हटाने की चेतावनी दी गई है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि डेंटल भवन के आगे केजीएमयू की भूमि पर आधा दर्जन से अधिक दुकाने हैं। इन दुकानों को खाली करने के लिए कई बार संचालकों को नोटिस दी जा चुकी है। अवैध कब्जे मरीजों के इलाज में रोड़े अटका रही है। मरीजों के साथ-साथ तीमारदारों को भी परेशानी होती है। इसलिए इन्हें हटाना जरूरी है। अवैध दुकानों के सामने वाहन भी खड़े होते हैं जिससे जाम भी लगता है।
मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए फैसला
प्रवक्ता डॉ. केके सिंह के मुताबिक केजीएमयू में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। संस्थान के विस्तार का काम भी चल रहा है। करीब डेढ़ साल से कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद के निर्देश पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चल रहा है। मजारें भी हटेंगी। इनके चारों ओर का अतिक्रमण भी हटाया जाएगा ताकि केजीएमयू के विस्तार को रफ्तार दी जा सके। परिसर में अवैध कब्जों की वजह से पार्किंग की दिक्कत है। आवागमन बाधित हो रहा है। यदि 15 दिन में मजार की देखरेख करने वालों ने खुद से नहीं हटाई तो सख्ती होगी। तय समय के बाद मजार हटाने की कार्रवाई पर आने वाले खर्च की भरपाई देखरेख करने वालों से होगी।