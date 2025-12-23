केजीएमयू की रेजिडेंट और धर्मांतरण कराने वाले डॉक्टर की पत्नी की चैट वायरल, कहा- अब मैं पीछे नहीं हट सकती

संक्षेप: पुरुष रेजिडेंट ने महिला डॉक्टर का धर्म बदलवा कर प्रेम विवाह किया था। कुछ माह बाद दोबारा अपने ही विभाग की दूसरी रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेमजाल में फंसाया। फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया था।

केजीएमयू में महिला रेजिडेंट डॉक्टर पर धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। धर्म परिवर्तन के प्रयास के आरोपों में घिरा केजीएमयू का पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर पहले भी विवादों में आ चुका है। आरोप है कि पुरुष रेजिडेंट ने महिला डॉक्टर का धर्म बदलवा कर प्रेम विवाह किया था। कुछ माह बाद दोबारा अपने ही विभाग की दूसरी रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेमजाल में फंसाया। फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया था।

पुरुष रेजिडेंट पर इससे पहले फरवरी 2025 में एक हिन्दू महिला रेजिडेंट का धर्म बदलवा कर शादी के आरोप लगे हैं। अब जब महिला रेजिडेंट ने धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो उससे रिश्ता तोड़ लिया। महिला रेजिडेंट केजीएमयू हॉस्टल में रहती है। जुलाई 2025 में उसकी भेंट साथ में पढ़ाई करने वाले पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर से हुई। इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था।

मैं पूरा कन्वर्ट होकर आई थी, मैंने निकाह किया मैंने पूरा कनवर्ट होकर निकाह किया है। मेरे पास वैधानिक दस्तावेज हैं। मैं अब पीछे नहीं हट सकती। तुम अपना समय बर्बाद न करो। मैंने 14 वर्ष साथ बिताए हैं। सोमवार को यह व्हाट्सऐप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हिन्दुस्तान वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता है। व्हाट्सऐप चैट आरोपी पुरुष रेजिडेंट की कथित पहली पत्नी व केजीएमयू में पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर के बीच की बताई जा रही है। महिला डॉक्टर और पीड़ित रेजिडेंट ने आरोपी रेजिडेंट को लेकर वार्ता की।

प्रमुख अंश कथित पत्नी मेरी एक बात सुन लो, मेरा अफेयर वर्ष 2012 में स्टार्ट हुआ था आरोपी रेजिडेंट से...विकाज मैं पूरा कन्वर्ट होकर आई थी...हमने बाकायदा निकाह किया है, मेरे पास वैलिड डॉक्युमेंट हैं...आई कैन नॉट गो बैक...अपना समय बर्बाद न करो, मैंने 14 वर्ष वर्ष साथ बिताया है। सॉरी इफ सैड एनीथिंग रांग। मैं अब कहीं और नहीं जा सकती, आई हैव नो जॉब, आई हैव नो फैमिली। मेरे पास सिर्फ मेरा पति है। आई हैव नो प्राब्लम इन डूइंग कस्टम्स इन एनी रिलीजन।