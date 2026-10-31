केजीएमयू में कई सालों से चल रहा धर्मांतरण गैंग, डॉक्टरों और कर्मियों पर एक्शन की तैयारी

केजीएमयू में कई सालों से धर्मांतरण गैंग चल रहा था। एसटीएफ ने धर्मांतरण गैंग से जुड़े डॉक्टरों और कर्मियों को चिन्हित किया है। इन पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। मामले में विभागीय जांच की सिफारिश की गई है।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। केजीएयमू में धर्मांतरण और महिला डॉक्टरों के कथित शोषण के मामलों में एसटीएफ ने कई डॉक्टरों और कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच और नियमानुसार कार्रवाई की सिफारिश की है। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक केजीएमयू में कई सालों से धर्मांतरण गिरोह चल रहा था।

एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपर मुख्य सचिव (गृह) ने केजीएमयू प्रशासन को पत्र भेजकर चिन्हित कर्मचारियों के खिलाफ केजीएमयू अधिनियम 2002 और परिनियमावली 2011 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने को कहा है। एसटीएफ मुख्यालय को उत्तर प्रदेश यूथ एसो.के अध्यक्ष शिवम श्रीवास्तव ने शिकायत देकर केजीएमयू परिसर में धर्मांतरण व लव जिहाद के मामलों की जांच कराने की मांग की थी।

डॉक्टरों-कर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश रिपोर्ट में केजीएमयू के पैथोलॉजी विभाग के अलावा गांधी वार्ड, माइक्रोबायोलॉजी और दूसरे विभागों से जुड़े कई डॉक्टरों और कर्मचारियों का उल्लेख किया गया है। उनकी भूमिका का उल्लेख करते हुए उन पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

चार डॉक्टरों पर उठाए सवाल पीड़िता को प्रताड़ित किया एसटीएफ ने पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष चार डॉक्टरों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि महिला रेजिडेंट डॉक्टरों की शिकायतों को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और आरोपित डॉक्टरों का पक्ष लिया गया। महिला रेजिडेंट को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर शिकायत को दबाने की कोशिश किए जाने का उल्लेख है। हालांकि ये सभी बातें एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में लगाए गए आरोप और निष्कर्ष हैं।

गांधी वार्ड और माईक्रोबॉयोलॉजी विभाग के कर्मियों पर भी आरोप रिपोर्ट में गांधी वार्ड में तैनात नर्सिंग स्टाफ समेत अन्य लोगों की भूमिका का भी उल्लेख है। आरोप लगाया गया है कि महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई और कुछ मामलों में शिकायत करने वाली महिला कर्मचारियों को ही नुकसान उठाना पड़ा। माइक्रोबायोलॉजी विभाग की संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी समाप्त किए जाने का मामला भी रिपोर्ट में दर्ज है।

केजीएयमू में धर्मांतरण के मामले की एसटीएफ ने पुलिस उपाधीक्षक प्रमेश कुमार शुक्ल के नेतृत्व में जांच की। एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पैथोलॉजी विभाग की रेजिडेंट डॉक्टर ने 23 दिसंबर 2025 को चौक थाने में रमीज मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसी तरह नर्सिंग स्टाफ ने 29 दिसंबर 2025 को कैसरबाग थाने में रेजिडेंट डॉक्टर मोहम्मद आदिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। दोनों मामलों में चौक और कैसरबाग कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। एसटीएफ रिपोर्ट के अनुसार दोनों मामलों की विवेचना संबंधित थानों में चल रही है। रमीज मलिक को नौ जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया था।

इस्लामिक मेडिकोज के संपर्क में रहे डॉक्टर एसटीएफ ने रिपोर्ट में केजीएमयू के चार नामचीन डॉक्टरों और कर्मचारियों के नाम भी शामिल किए हैं। इन पर आरोप है कि यह लोग इस्लामिक मेडिकोज नाम से मेडिकल छात्रों के एक समूह और उसके सदस्यों के संपर्क में थे। इन डॉक्टरों और कर्मचारियों को भी मामले की पूरी जानकारी थी पर वह घटना को दबाए रखे।