केजीएमयू धर्मांतरण गैंग का शारिक भेजा जेल, निकाह के लिए बनवाए थे महिला के फर्जी दस्तावेज

धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में आरोपी लखनऊ के केजीएमयू के रेजीडेंट डॉक्टर के निकाहनामा में गवाह के मामले में गिरफ्तार शारिक खान को चौक पुलिस ने शुक्रवार को जेल भेज दिया। पूछताछ में पता चला कि शारिक ने आगरा की महिला डॉक्टर के निकाह और धर्मांतरण से जुड़े कई फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। शारिक के खिलाफ चौक पुलिस अब कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की धारा भी मुकदमे में भी बढ़ाएगी। शारिक की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था।

इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी शारिक खान मूल रूप से पीलीभीत के न्योरिया का रहने वाला है। शारिक और रमीज के पिता दोनों दोस्त हैं। इस कारण शारिक और रमीज में भी बहुत अच्छी पटती है। शारिक काफी समय रमीज के साथ उत्तराखंड के खटीमा स्थित उसके घर पर भी रहा है। रमीज जब आगरा की महिला डॉक्टर को पीलीभीत लेकर गया था।

वहां रमीज के निकाह और धर्मांतरण से जुड़े कई फर्जी दस्तावेज भी बनवाए थे। इसके अलावा उसके निकाहनामा में गवाह बनकर हस्ताक्षर भी शारिक ने किए थे। आगरा की महिला डॉक्टर के बयानों के आधार पर रमीज, काजी जाहिद और रमीज के माता-पिता का नाम मुकदमे में पुलिस ने बढ़ाया था। पांच जनवरी को पुलिस ने सलीमुद्दीन और खतीजा को भी गिरफ्तार किया था। इसके बाद रमीज गिरफ्तार हुआ था। पता चला था कि निकाह पीलीभीत के एक काजी ने पढ़ा था।

हिन्दू धर्म की कमियां बता करता था ब्रेन वॉश यौनशोषण और धर्मांतरण का आरोपी केजीएमयू की रेजीडेंट रमीज मलिक हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। उन्हें हिंदू धर्म की कामियां बताता था और इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित करता था। रमीज, प्रेमजाल में फंसी हिंदू महिला डॉक्टरों से कहता था कि तुम हिंदुओं के तमाम देवता हैं मेरा सिर्फ अल्लाह है। इस्लाम कबूल करो तुम्हे जन्नत नसीब होगी। इस तरह वह उनका ब्रेन वॉश करता था। इंस्पेक्टर चौक ने बताया कि यह जानकारी शुक्रवार को पूछताछ में रमीज मलिक के बेहद करीबी शारिक ने दी। शारिक ने बताया कि रमीज के मुस्लिम युवाओं से हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए उकसाता था।

25 हजार रुपये का इनाम शारिक की गिरफ्तारी के लिए डीसीपी ने घोषित किया था। इंस्पेक्टर चौक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शारिक ने अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया था। वह विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस अगर समय रहते उसे न पकड़ती तो वह विदेश भाग जाता।