आगरा-बस्ती से जुड़ा KGMU धर्मांतरण केस, कई रेजिडेंट-डॉक्टर चला रहे हिंदू महिलाओं को फंसाने का गैंग

यूपी के लखनऊ में केजीएमयू में यौनशोषण और धर्मांतरण गिरोह के तार आगरा और बस्ती मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं। डॉ. रमीज और यौनशोषण के मामले में फरार चल रहे इंटर्न आदिल के अलावा कई रेजिडेंट और डॉक्टर मिलकर यह गिरोह चला रहे थे। गिरोह से मौलाना भी जुड़े थे। यह चौंकाने वाला खुलासा पुलिस व एजेंसियों की जांच में हुआ है।

धर्मांतरण गिरोह से जुड़े लोगों के एक संगठन के बारे में भी जानकारी मिली है। संगठन चिकित्सा से संबंधित है मगर उसका मुख्य मकसद हिंदू लड़कियों का शोषण, धर्मांतरण कराना है। संगठन से जुड़े तीनों कॉलेजों के कई डॉक्टर और कर्मचारी पुलिस और एजेंसियों के रडार पर हैं। तफ्तीश में लगी टीमें अब उनके खिलाफ साक्ष्य जुटा रही हैं। डॉ. रमीज ने आठ साल पहले आगरा से एमबीबीएस किया था। संगठन से जुड़ने के बाद ही उसने वहां की महिला डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शोषण किया।

आरोप है कि गर्भपात कराया, पीटा और धर्मांतरण कराकर निकाह किया था। खुफिया एजेंसियों को यह भी पता चला है कि बीते कुछ सालों से आगरा, केजीएमयू और बस्ती मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मौलानाओं का आवागमन बढ़ रहा था। यह मौलाना, रेजिडेंट और डॉक्टरों को संगठन से जोड़ रहे थे। संगठन से जुड़े लोगों को हिंदू महिला डॉक्टर को टारगेट करने का हुक्म दिया जाता था। एजेंसियां और पुलिस की टीमें इस संबंध में अब साक्ष्य जुटा रही हैं। संगठन से जुड़े कई लोग एजेंसियों के रडार पर हैं, उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी।

हॉस्टल में तेजी से बढ़ा मौलानाओं का आना-जाना केजीएमयू के ब्राउन हॉल में हुई तकरीर का एक वीडियो और कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। भाजपा नेता अभिजात मिश्रा ने वीडियो शेयर कर सवाल उठाए हैं। हिन्दुस्तान वायरल वीडियो और फोटो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो और फोटो में टोपी पहने कई मुस्लिम डॉक्टर और एप्रेन पहने छात्र दिख रहे हैं। वीडियो और फोटो 25 जनवरी 2025 की बताई जा रही है। इस संबंध में केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि वायरल वीडियो और फोटो की सत्यता की जांच कराई जा रही है। हालांकि एजेंसियां और पुलिस मान रही है कि केजीएमयू की स्थितियां सामान्य नहीं हैं।

जमात और तकरीर में जुटाया जाता था चंदा हास्टलों में आने वाले मौलाना लोगों को संगठन से जोड़कर तकरीर करते थे। डॉ. रमीज भी तकरीर करता और जमात में हिस्सा लेता था। मौलाना जमात से जुड़े लोगों से जकात (चंदा) इकट्ठा करते। इस कार्य में जब उन्हें रुपयों की जरूरत होती तो उसी जकात से खर्च किया जाता था।

बरगलाने के लिए धर्मांतरण को सवाब से जोड़ते थे जांच एजेंसियों की तफ्तीश में पता चला कि संगठन से जुड़े लोग हिंदू महिलाओं और लड़कियों का धर्मांतरण कराने को सवाब पुण्य कहते थे। यहां तक हिंदू महिलाओं को भी सवाब कहते थे। यह कहकर आपस में बात करते थे।

उपद्रवियों पर मुकदमे के लिए हड़ताल की धमकी केजीएमयू में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष के 150-200 समर्थकों द्वारा गुरुवार को किए गए हंगामे, तोड़फोड़ और महिला डॉक्टरों से अभद्रता के 24 घंटे बाद भी चौक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस के रैवया से केजीएमयू में खासी नाराजगी है। आक्रोशित डॉक्टरों, कर्मचारियों और पैरामेडिकल स्टाफ ने कामकाज ठप कर हड़ताल की चेतावनी दी है। वहीं, इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। केजीएमयू प्रशासन से हंगामे, अभद्रता से जुड़े वीडियो और सीसी फुटेज के साक्ष्य मांगे गए हैं। वायरल वीडियो से आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है।

केजीएमयू में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थन में आए 200 से अधिक युवकों ने उपद्रव किया था। केजीएमयू प्रशासन का आरोप है कि समर्थकों ने कुलपति कार्यालय में तोड़-फोड़ की । एमबीबीएस परीक्षा पर हंगामे के कारण व्यवधान पहुंचा था। आरोप है कि समर्थकों ने महिला शिक्षकों से अभद्रता की थी। इस संबंध में केजीएमयू के चीफ प्रॉक्टर डॉ. आरएएस कुशवाहा ने चौक कोतवाली में तहरीर दी थी। समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने की गुजारिश की थी।