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केजीएमयू गेट के बाहर मेडिकल छात्रा से छेड़छाड़, बाइक से कुचलने की कोशिश

Srishti Kunj सुनील तिवारी, लखनऊ
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केजीएमयू गेट के बाहर मेडिकल छात्रा से छेड़छाड़ की घटना हुई। बाइक सवार ने छात्रा को कुचलने का भी प्रयास किया। शोर सुनकर लोगों के दौड़ाने पर बाइक सवार ने दो गाड़ियों में टक्कर मारी और वहां से फरार हो गया।

केजीएमयू गेट के बाहर मेडिकल छात्रा से छेड़छाड़, बाइक से कुचलने की कोशिश

यूपी के लखनऊ में केजीएमयू की मेडिकल छात्रा से देर रात संस्थान के गेट के बाहर बाइक सवार ने छेड़छाड़ की। विरोध पर उसे कुचलने का प्रयास किया। लड़की ने डरकर शोर मचा दिया। शोर मचाने पर लोग दौड़कर आए। भीड़ जमा होने लगी तो शोहदा धमकाते हुए भागा और पिंक बूथ के पास उसने दो गाड़ियों में टक्कर मार दी। घटना के बाद से पीड़िता दहशत में है। मेडिकल छात्रा के पिता ने चौक कोतवाली में शिकायत की है।

मामले में पीड़िता के पिता के मुताबिक बेटी मंगलवार रात करीब 10 बजे केजीएमयू से शिफ्ट खत्म होने के बाद घर लौट रही थी। गेट के बाहर वह ओला कैब का इंतजार कर रही थी। इस बीच एक बाइक सवार पहुंचा। उसने छेड़छाड़ की। विरोध पर धमकी दी। बेटी भागी तो उसे कुचलने का प्रयास किया। वह बहुत डर गई। शोर मचाने पर आस पड़ोस के लोग दौड़े तो शोहदा भागा। भागते समय उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई। उसने एक आटो और फिर बाइक में टक्कर मारी। फिर पिंक बूथ के चबूतरे में घुस गया। इसके बाद भाग निकला।

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घटना से केजीएमयू चौराहे पर अफरा-तफरी मच गई। मेडिकल छात्रा दहशत में थी। वहां से छात्रा वापस भागकर संस्थान पहुंची। उसने उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। अगले दिन पीड़िता के पिता ने चौक कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले में जांच शुरू की गई है। इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि छात्रा के पिता ने थाने में शिकायत की है। मामले में जांच की जा रही है और आरोपी की भी तलाश शुरू कर दी गई है।

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आरोपी की तलाश जारी

चौक पुलिस ने पिंक बूथ के पास लगे सीसीटीवी की वीडियो फुटेज से घटना के साक्ष्यों को संकलित कर दिया है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि आरोपी घटना के बाद चरक चौराहे की ओर भागा था। अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। वहीं, साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस ने अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। इससे आरोपी के भागने की जानकारी मिली है।

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मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द उसे पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पीड़िता बेहद डरी हुई है। पीड़िता के पिता का कहना है कि छात्रा घटना के बाद से सदमे में है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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