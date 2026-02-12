Hindustan Hindi News
UP Lucknow KGMU female Doctor Harassed Molested Accused Doctor suspended
लखनऊ केजीएमयू में महिला डॉक्टर से फिर छेड़छाड़, शिकायत पर आरोपी डॉक्टर निलंबित

संक्षेप:

लखनऊ केजीएमयू अभी डॉक्टर रमीज कांड से उभरा भी नहीं था कि एक बार फिर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। अस्पताल ने शिकायत पर आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि बाल रोग विभाग के डॉक्टर संजीव कुमार महिला से छेड़छाड़ के आरोपों के चलते निलंबित किए गए हैं।

Feb 12, 2026 11:30 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
लखनऊ केजीएमयू अभी डॉक्टर रमीज कांड से उभरा भी नहीं था कि एक बार फिर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। अस्पताल ने शिकायत पर आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि बाल रोग विभाग के डॉक्टर संजीव कुमार महिला से छेड़छाड़ के आरोपों के चलते निलंबित किए गए हैं।

वहीं, महिला रेजीडेंट डॉक्टर की शिकायत विशाखा कमेटी के हवाले कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले केजीएमयू के रेजीडेंट डॉ. रमीज यौन शोषण के आरोपों से घिरे और अब वो जेल में है। डॉक्टर रमीज पर महिला रेजीडेंट का जबरन धर्मांतरण कराने क आरोप भी लगा है।

रेजिडेंट डॉक्टर से अभद्रता का आरोप, एडिशनल प्रोफेसर सस्पेंड

मामले में मिली जानकारी के अनुसार धर्मान्तरण के बाद अब केजीएमयू बाल रोग विभाग के एडिशनल प्रोफेसर पर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से अभद्रता के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत के बाद आनन-फानन में 11 फरवरी को केजीएमयू प्रशासन ने विशाखा कमेटी गठित की। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए हैं। विशाखा कमेटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर आरोपी एडिशनल प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है।

मोबाइल पर संदेश भी भेजा

बाल रोग विभाग की रेजिडेंट डॉक्टर ने एडिशनल प्रोफेसर पर अभद्रता का इलजाम लगाया है। महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने साथ ही मोबाइल पर बेवजह के संदेश भेजने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने परिवारीजनों के साथ केजीएमयू प्रशासन से शिकायत की। शिकायत के आधार पर केजीएमयू प्रशासन ने सात सदस्यीय विशाखा कमेटी को मामले की जांच के आदेश दिए। मामले में जांच के बाद कार्रवाई की गई।

विशाखा कमेटी की शिकायत पर गिरी गाज

कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद के आदेश पर विशाखा कमेटी ने पीड़िता के बयान दर्ज किए। आरोपी एडिशनल प्रोफेसर से पूछताछ की। कमेटी को शुरुआती जांच में पीड़िता के आरोप सही मिले हैं। लिहाजा केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी एडिशन प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान उन्हें डीन मेडिसिन कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

केजीएमयू के प्रवक्ता, डॉ. केके सिंह ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद केजीएमयू प्रशासन ने तुरंत जांच कमेटी गठित की। जांच कमेटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर आरोपी एडिशनल प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। केजीएमयू प्रशासन पूरे मामले की सच्चाई का पता लगा रही है। दोषी को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

