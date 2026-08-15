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विश्वस्तरीय सड़क के दावे फेल! लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे 15 स्थानों पर धंसा, 24 से ज्यादा सीपेज

By Srishti Kunj
प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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विश्वस्तरीय सड़क के दावे एक माह में ही फेल हो गए हैं। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे मार्ग पर अब भी तारकोल उखड़ रहा है। एक्सप्रेसवे पर 24 से ज्यादा सीपेज और परत उखड़ने से सफर मुश्किल हो गया है। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर मरम्मत कार्य किया जा रहा है।

Lucknow Kanpur Expressway
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे कई जगहों से टूट गया है। इसकी मरम्मत करवाई जा रही है।

लोकार्पण के समय जिस लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को देश की आधुनिक सड़क व्यवस्था की मिसाल बताया गया था, वह यातायात शुरू होने के महज एक महीने में ही जगह-जगह घायल नजर आने लगा है। 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर अब तक करीब 15 स्थानों पर सड़क धंसने और 24 स्थानों पर सीपेज की समस्या सामने आ चुकी है। कई जगह सड़क की ऊपरी परत उखड़ रही है तो कहीं बारिश का पानी सड़क की मजबूती पर सवाल खड़े कर रहा है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का 13 जुलाई को लोकार्पण हुआ था और 14 जुलाई से आम वाहनों के लिए यातायात शुरू किया गया। शुरुआती दिनों में इसे लखनऊ और कानपुर के बीच तेज, सुरक्षित और सुगम आवागमन की नई कड़ी के रूप में प्रचारित किया गया। लेकिन, मानसून की दस्तक के साथ ही सड़क निर्माण की गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे।

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सबसे गंभीर पहलू यह है कि कई स्थानों पर सड़क धंसने के बाद मरम्मत का काम करना पड़ रहा है। सीपेज वाले स्थानों पर भी पानी के स्रोत और उसके सड़क संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव की पड़ताल की जा रही है। मिट्टी के घनत्व की जांच के साथ जल निकासी नालियों को दुरुस्त करने का काम भी जारी है।

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शुरू होने के 13वें दिन ही धंसी सड़क

एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही 14 जुलाई की सुबह आठ बजे से शुरू हुई थी। इसके 13वें दिन यानी 26 जुलाई को पहली बार किमी 64 पर कुरारी गांव के पास सड़क धंसी। उसके बाद से ये सिलसिला जारी है।

मरम्मत के बाद मार्ग पर दोबारा उखड़ रहा डामर

शनिवार को बारिश के बीच लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर मरम्मत कार्य की रफ्तार धीमी रही। किमी 28.8 पर सड़क की लेयरिंग और रोलरिंग का काम चला, जबकि किमी 29.9 पर डामर की लेयर दोबारा उखड़ी। किमी 60.1 से 61.9 तक फेल ड्रेनेज सुधारने का काम भी जारी रहा। कई जगह जलभराव से खामियां साफ नजर आईं। किमी 28.8 पर 700 मीटर तक एक लेन बंद रही। गुणवत्ता मानकों की अनदेखी खामियों की वजह हो सकती है।

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सड़क बनाने में प्रति किमी 66.67 करोड़ का खर्चा

एक्सप्रेसवे की लंबाई 63 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर करीब 4200 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यानी औसतन करीब 66.67 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर की लागत आई। इसमें छह लेन की सड़क के साथ 13.1 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मार्ग, तीन बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 38 अंडरपास और छह फ्लाईओवर शामिल हैं। एक्सप्रेसवे पर पहले 24 घंटे में 13,328 वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई थी। एक्सप्रेसवे बनने के बाद 24 स्थानों पर सीपेज की समस्या आई, जिससे सड़क की तालकोल उखड़ गई।

एनएचएआई के चीफ रीजनल अफसर, गौतम विशाल ने कहा कि जहां सड़क धंसी थी वहां डेढ़ मीटर तक खुदाई कर सड़क निर्माण हुआ। कुछ स्थानों पर कार्य चल रहा है। वाहनों की आवाजाही जारी है।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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