यूपी में मिलावट और नशे के खिलाफ छापेमारी, शुद्ध ही शुभ अभियान में कई लाइसेंस कैंसिल

यूपी में मिलावट और नशे के खिलाफ छापेमारी करते हुए सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में मिठाई से लेकर खाने के कई सामान में मिलावट और गुलाब जल के नाम पर ड्रग्स बनते मिले। शुद्ध ही शुभ अभियान के तहत कई के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं।

लखनऊ/कानपुर, हिन्दुस्तान टीम। त्योहारों से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों और ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एक ओर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने 'शुद्ध ही शुभ है' अभियान के तहत प्रदेश के 38 जिलों में व्यापक छापेमारी कर मिठाइयों व खाद्य पदार्थों में मिलावट पर नकेल कसी, वहीं दूसरी ओर राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने उरई के डकोर क्षेत्र में गुलाब जल की आड़ में चल रही फैक्टरी का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है।

एफएसडीए उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट मंडल को छोड़ कर गुरुवार को प्रदेश के 17 मंडलों के 38 जनपदों में मिठाई एवं नमकीन विनिर्माण प्रतिष्ठानों का व्यापक निरीक्षण किया है। इस दौरान कई प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों का असुरक्षित भंडारण, चूहों की मौजूदगी, गंदे निर्माण स्थल, कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी और आवश्यक अभिलेखों का अभाव पाया गया।अभियान के तहत 260 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 303 खाद्य नमूनों का संग्रह, 229 सुधार सूचनाएं जारी करने और 15 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस अथवा पंजीकरण के निलंबन की संस्तुति की गई। कार्रवाई के दौरान 7,660 किलो खाद्य पदार्थ जब्त या नष्ट किए गए। इसकी अनुमानित कीमत 15.40 लाख रुपये से अधिक बताई गई है।

रायबरेली और सीतापुर में भी निलंबित किए लाइसेंस निरीक्षण में रायबरेली के सागर जी परफेक्ट शॉप, स्टेशन रोड पर मिठाइयां अंधेरे और अत्यधिक गंदगी वाले स्थान पर खुले में रखी मिलीं। परिसर में कीड़े-मकोड़े दिखाई दिए। इस पर प्रतिष्ठान के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई। सीतापुर के राजस्थानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में भंडारण क्षेत्र में चूहे घूमते पाए गए। खाद्य पदार्थों को असुरक्षित तरीके से रखा गया था। इस प्रतिष्ठान के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई। सीतापुर के सांवरिया स्वीट्स को बंद रखने के निर्देश दिए गए।

उरई में गुलाब जल की आड़ में ड्रग्स बनाते दो गिरफ्तार राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने एटीएस के साथ उरई के रमपुरा गांव में छापेमारी कर नशीली दवा बनाने वाली एक लैब पकड़ी। यहां गुलाब जल बनाने की आड़ में सिंथेटिक ड्रग एमडी तैयार की जाती थी। मौके से संतोष बालाशाह अड़गे व हेमेन्द्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर 15 किलोग्राम एमडी जब्त किया गया है। मेफेड्रोन या एमडीएमए एक खतरनाक ड्रग है जिसे रसायनों से अवैध लैब में तैयार किया जाता है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। सूत्रों के अनुसार डीआरआई को पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। अब उन ठिकानों पर भी छापेमारी होगी जहां इस लैब से बने नशीले पदार्थों की सप्लाई हो रही थी।

तीन दिन तक लगातार लैब में रहते थे कर्मी सूत्रों के अनुसार ड्रग्स बनाने के दौरान आरोपी दो से तीन दिन तक उसी लैब में रहते थे जब तक कि नया बैच पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता था। आसपास रहने वालों को भी इसकी भनक नहीं थी।

स्वीट्स कॉर्नर का लाइसेंस निलंबित, प्रतिष्ठान बंद मंडलीय खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने कानपुर देहात और औरैया में छापेमारी कर पांच प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन संजय प्रताप सिंह के मुताबिक न्यू आजाद नगर कल्याणपुर स्थित मेसर्स शुभम कॉर्नर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में अत्यधिक गंदगी मिली। प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर उसे बंद करा दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को खाद्य पदार्थ प्रिंटेड पेपर अथवा अखबारी कागज में रखकर वितरित न करने के लिए जागरूक किया।

पांच के लाइसेंस रद्द करने की संस्तुति मंडल खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि कानपुर देहात और औरैया में दस टीमों के साथ 18 प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गई। यहां से 28 खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए गए और पांच प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है। वहीं, बांट-माप विभाग के जिला प्रभारी राजन कुमार सिंह ने बताया कि दो मिठाई की दुकानों, एक ज्वैलर्स, एक पेंट कारोबारी और एक गैस एजेंसी में छापेमारी की कार्रवाई की गई।

नौबस्ता में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं नौबस्ता स्थित खाद्य प्रतिष्ठान में छेना रसगुल्ला और कुंदा मिठाई के नमूने लिए गए। छेना रसगुल्ला के प्रतिष्ठान में परिसर की साफ-सफाई और रखरखाव संतोषजनक नहीं मिलने पर सुधार नोटिस दिया गया। गुड़िया क्रॉसिंग स्थित बेसन के लड्डू के नमूना लेने के साथ सुधार नोटिस दिया गया।