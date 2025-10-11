टीन-बैरियर लगाकर जेपीएनआईसी का रास्ता बंद, अखिलेश यादव के पहुंचने की संभावना पर बढ़ाई सुरक्षा

यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार की देर रात अचानक सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ये सुरक्षा गोमतीनगर स्थित जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर, जेपीएनआईसी के बाहर दिखी। साथ ही जेपीएनआईसी का रास्ता भी बंद कर दिया गया। अखिलेश यादव की पहुंचने की संभावना पर सुरक्षा कड़ी की गई।

यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार की देर रात अचानक सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ये सुरक्षा गोमतीनगर स्थित जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर, जेपीएनआईसी के बाहर दिखी। साथ ही जेपीएनआईसी का रास्ता भी बंद कर दिया गया। यहां तक की टीन और बैरियर लगा दिए गए। ये सभी इंतजाम किए गए हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को रोकने के लिए। दरअसल, संभावना जताई जा रही थी कि पिछले साल की तरह इस साल भी अखिलेश जेपीएनआईसी पहुंच सकते हैं। इसी कारण सुरक्षा के इंतजाम किए गए।

गौरतलब हो कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछले साल जयप्रकाश नारायण की जयंती से एक दिन पहले जेपीएनआईसी पहुंचे थे। इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ था। पुलिस और प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया था। इस साल भी यही संभावना जताई जा रही है कि अखिलेश यादव एक बार फिर जेपीएनआईसी पहुंच सकते हैं। इसी के बाद शुक्रवार रात अचानक जेपीएनआईसी के गेट को टीन की चादर से बंद कर भारी संख्या में पुलिस ने बैरियर खड़ कर दिए।