सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड, करोड़ों की बेनामी संपत्ति के तार खंगाले
ईडी ने झांसी-लखनऊ में छापेमारी की। पूर्व विधायक दीप नारायण यादव के ठिकानों पर सर्च जारी है। करोड़ों की बेनामी संपत्ति के तार खंगाले जा रहे हैं। विधायक और उनसे जुड़े लोगों के कई स्थानों पर छापेमारी की गई।
यूपी में प्रवर्तन निदेशालय, ईडी ने लखनऊ और झांसी में कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी समाजवादी पार्टी, सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के और उनसे जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर की गई है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पूर्व विधायक और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ धन शोधन से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में बुधवार को उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई झांसी जिले की गरौठा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ शुरू की गई।
ईडी की कार्रवाई से दीप नारायण, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के घरों और दफ्तरों की तलाशी लेकर सबूत जुटाना है। ये सबूत अपराध से हुई कमाई, असली मालिक (बेनिफिशियल ओनरशिप), पैसों के लेन-देन और गैर-कानूनी तरीकों से बनाई गई संदिग्ध संपत्ति से जुड़े हो सकते हैं। तलाशी के दौरान, अधिकारी कई ऐसे दस्तावेज़ों और डिजिटल डिवाइस की जांच कर रहे हैं जिनसे गड़बड़ी का पता चल सकता है। साथ ही, चल-अचल संपत्ति और पैसों के लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं। इसका मकसद अपराध से हुई कमाई का पता लगाना और उस पैसे को लॉन्डर करने (अवैध तरीके से ठिकाने लगाने) में शामिल लोगों की पहचान करना है।
यह जांच ईडी द्वारा दर्ज की गई 'एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट' (ईसीआईआर) पर आधारित है। यह ईसीआईआर, उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग द्वारा पूर्व विधायक के पास आय से अधिक संपत्ति होने के आरोपों पर दर्ज एफआईआर के आधार पर तैयार की गई थी। ईडी के इलाहाबाद ज़ोनल ऑफिस ने बुधवार सुबह 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान शुरू किया; यह कार्रवाई अभी भी जारी है।
23 से ज्यादा एफआईआर, 60 मुकदमे
ईडी ने यह कार्रवाई मनी लांण्ड्रिंग एक्ट के तहत की। जांच का आधार यूपी विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट की एफआईआर है, जिसमें पूर्व विधायक पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। ईडी ने इसी के आधार पर प्रारंभिक दर्ज की थी। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने रियल एस्टेट, निर्माण और अन्य कारोबार में लगी कई कंपनियों और फर्म के नेटवर्क के जरिए अपराध से कमाई गई रकम को इधर-उधर किया। मामले में मनी लाण्ड्रिंग के तहत 23 से ज्यादा शेड्यूल्ड ऑफेंस शामिल हैं। इसके अलावा आईपीसी , यूपी गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट आदि के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, रंगदारी, हत्या का प्रयास और डकैती जैसे करीब 60 मुकदमे भी दर्ज हैं।
बेनामी संपत्ति और फाइनेंशियल लेनदेन खंगाले
ईडी की टीम ने आरोपी, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों के आवासीय और व्यावसायिक ठिकानों पर सर्च की। कार्रवाई का मकसद अपराध से कमाई गई संपत्ति, लाभार्थी स्वामित्व, वित्तीय लेनदेन और अवैध स्रोतों से अर्जित संपत्तियों के सबूत जुटाना था।
सर्च के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और चल-अचल संपत्ति व वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। इनकी जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि अपराध से कमाई गई रकम को कहां-कहां लगाया गया और इसमें कौन-कौन शामिल है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि मनी लाण्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें